Regis Danese faz festa luxuosa no aniversário de 15 anos da filha

Debutante! Filha do cantor gospel Regis Danese completa 15 anos de vida com festa luxuosa após enfrentar a leucemia na infância

O cantor gospel Regis Danese e a esposa, Kelly Danese, celebraram o aniversário de 15 anos da filha, Brenda Danese, em grande estilo. Eles organizaram uma festa de debutante luxuosa para a herdeira e mostraram as fotos e vídeos nas redes sociais.

Brenda ganhou uma festa com tudo o que tinha direito e com estilo clássico. O salão de festas foi decorado com muitas flores em todos os espaços, lustres luxuosos e muitos detalhes românticos. O evento contou com mesa dos doces sofisticada e bolo com cinco andares. O local ainda contou com pista de dança com iluminação especial e salão com mesa posta para o jantar.

Para a sua grande noite, Brenda usou três vestidos. Ela começou a festa com um vestido branco, trocou para um vestido longo azul com muito brilho e terminou a noite com um vestido mais curto e rosa para se jogar na pista de dança com os convidados.

Vale lembrar que Brenda tem uma história de superação e fé. Ela nasceu prematura com 7 meses de gestação e enfrentou uma doença grave ainda na infância. A menina foi diagnosticada com leucemia e lutou contra a doença por dois anos. Hoje em dia, ela está curada e se tornou cantora.

Veja as fotos e vídeos do aniversário da filha de Regis Danese:

Regis Danese celebra recuperação

Regis Danese usou as redes sociais para falar sobre como está sua recuperação. O cantor gospel sofreu um grave acidente de carro no fim de agosto do ano passado, enquanto ia para um show.

Através dos Stories do Instagram, o artista contou que está um pouco traumatizado pela situação difícil que viveu, e além da parte física, também precisa se recuperar psicologicamente. "Ainda estou me recuperando do acidente que me deixou muito traumatizado e também estou me recuperando a cada dia fisicamente", confessou no começo do texto.

Em seguida, Regis pediu que os fãs orem para que Deus restabeleça sua saúde por completo. "Tudo nessa vida passa, o sofrimento também é passageiro. Só orem por mim. Para que Deus me restabeleça por completo."

Por fim, o cantor se mostrou grato por estar vivo, mas ressaltou que a recuperação está sendo demorada. "Eu sei que Deus me livrou da morte, eu sei, não estou murmurando, só preciso de um tempo maior para me recuperar, a pancada foi muito forte, mas irei superar tudo isso em nome de Jesus", completou.