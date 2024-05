Virginia Fonseca: Saiba o preço do vestido que ela usou na festa da filha

Virginia Fonseca escolheu um vestido de grife e estiloso para brilhar na festa de aniversário da filha mais velha, Maria Alice

A influenciadora digital Virginia Fonseca caprichou na escolha do look para brilhar na festa de aniversário da filha mais velha, Maria Alice. A menina completou 3 anos de idade na quinta-feira, 30, e ganhou uma festa luxuosa em Goiânia, Goiás. Para a ocasião, a mãe dela surgiu com um look de grife.

A esposa de Zé Felipe escolheu um vestido listrado em tons de azul e branco e com bordados de flores e laço na cintura. O modelito é da grife Caroline Herrera e custa US$ 1.125 - cerca de R$ 5.880.

Para completar o visual, ela usou sandálias brancas e óculos de sol.

Homenagem da Virginia Fonseca para a filha

Na manhã desta quinta-feira, 30, Virginia Fonseca fez um post para celebrar o aniversário de 3 anos da filha. A estrela mostrou um ensaio fotográfico recente da filha e relembrou como foi descobrir que estava grávida pela primeira vez. "Hoje nossa primogênita completa 3 anos!!! 3 anos que eu conheci o maior amor da minha vida!!! Lembro como se fosse ontem, qnd descobri que estava grávida… 2 meses de relacionamento com o Zé, meu pai doente, eu passando por uma barra no lado profissional, foi uma loucura!! Mas quando eu descobri que viria a Maria Alice, tudo mudou, ela desde sempre me trouxe paz, por mais que ela seja q nem eu, ligada no 220. Perto dela eu me sinto em paz, me sinto feliz, me sinto realizada!!", contou.

Então, Virginia ainda destacou a personalidade marcante de Maria Alice. "Maria Alice, você é especial, você tem uma personalidade forte e ao mesmo tempo é doce, ama ir à missa, falar com Deus, compreende as coisas, é esperta, feliz e carinhosa!! Eu amo ser sua mãe e peço a Deus muita saúde, amor, paz, sabedoria, felicidade e sucesso!! Que você nunca perca seu jeitinho Maria Alice de ser, sua familia te ama demais!! Mais que tudo!! Obrigada por ter me escolhido pra ser sua mãe, sou muito grata a Deus pela dádiva de ser mãe", finalizou.