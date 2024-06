Rafaella Justus impressiona ao exibir lembrancinhas para festa de 15 anos

Nos preparativos da festa luxuosa de 15 anos, Rafaella Justus mostra opções de convites e lembrancinhas ao lado da mãe, Ticiane Pinheiro

Na noite da última segunda-feira, 17, Rafaella Justus usou as redes sociais para compartilhar alguns dos preparativos para sua festa luxuosa de 15 anos. Cada vez mais perto do evento especial, a adolescente dividiu com os seguidores a seleção dos convites e das lembrancinhas, ao lado da mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro.

Através de seu perfil no Instagram, Rafaella mostrou que participou de uma reunião com uma empresa de papelaria personalizada para escolher os modelos. No entanto, engana-se quem pensa que a herdeira de Roberto Justus iria fazer um convite simples. De maneira discreta, ela compartilhou alguns dos modelos que está considerando.

Na mesa da reunião, a lembrancinha era nada menos que um perfume de grife avaliado em R$400 por unidade. Além disso, Rafaella também exibiu um convite com tela de LED e um vídeo personalizado. Apesar de não revelar qual dos modelos foi escolhido, ela deixou claro que os convidados podem esperar um evento repleto de luxo.

Vale lembrar que Rafinha celebrará os 15 anos de vida no dia 21 de julho, mas já dividiu com os internautas diversos spoilers da grande festa. Em maio, ela realizou a degustação para o evento e mostrou em seu Instagram algumas possíveis entradas, pratos principais e sobremesas, além disso, ela também já fez as provas dos vestidos.

Na companhia da madrasta, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é casada com Roberto Justus, a primogênita da apresentadora da Record TV foi a um ateliê em São Paulo para experimentar alguns modelos e deu um spoiler do que está por vir: muito brilho e luxo com dois vestidos feitos sob medidas para a herdeira.

Rafaella Justus vai dançar valsa com o padrasto:

Nos preparativos da festa luxuosa de 15 anos de Rafaella Justus, Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para responder às dúvidas dos seguidores sobre o evento da filha com Roberto Justus. Inclusive, a apresentadora comentou sobre a possibilidade da herdeira dançar a valsa com seu padrasto, o jornalista César Tralli, e confirmou a dança.

Por meio dos stories do Instagram, Ticiane contou que a filha deve ter um momento especial com o padrasto durante a celebração ao responder a pergunta de um fã: “César vai dançar valsa com Rafa? Manu e você vão ter alguma participação especial na festa?”, o seguidor questionou e a apresentadora entregou novos detalhes da festa da herdeira.