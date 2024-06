Manoel Gomes, do hit 'Caneta Azul', anuncia sexo e nome do primeiro filho

Menino ou menina? O cantor Manoel Gomes, que ficou famoso pela canção 'Caneta Azul', revelou o nome escolhido para o primeiro filho

O cantor Manoel Gomes, dono do sucesso 'Caneta Azul', surpreendeu os seguidores na última quarta-feira, 19, ao anunciar que será pai pela primeira vez. Agora, ao lado da namorada, Diva Gomes, o artista revelou o sexo e o nome do herdeiro.

Em suas redes sociais, Manoel publicou um vídeo do casal em uma loja escolhendo as roupinhas. "E o nome do bebê vai ser… Denny Manoel, meu povo", declarou ele na legenda, entregando que os dois esperam um menino.

Através de seus stories no Instagram, o artista maranhense mostrou mais detalhes das peças de roupas do primeiro herdeiro e celebrou novamente a novidade. "Vai ganhar muita roupa, olha só a calça meu filho… papai vai comprar para você", disse ele. "Meu sonho, meu povo", completou.

Em seguida, Manoel Gomes ainda brincou com os seguidores ao afirmar que o bebê não nascerá azul. "Meu filho não é filho de avatar, é filho de Manoel Gomes, o Caneta Azul", se divertiu o famoso.

Manoel Gomes e Diva Gomes estão juntos desde novembro de 2023. Influenciadora pernambucana, a companheira do cantor já tem dois filhos: Matheus, de 25 anos, e Cinthia, de 18.

Quem é a namorada de Manoel Gomes?

Na última terça-feira, 18, Manoel Gomes, que ficou conhecido pela canção 'Caneta Azul', surpreendeu ao revelar em suas redes sociais que será pai. Em um vídeo bem-humorado, o cantor e influenciador digital anunciou que está esperando seu 'canetinha' e levantou a curiosidade dos seguidores sobre a identidade da mãe do bebê.

Em suas redes sociais, Manoel apareceu segurando um ultrassom com uma montagem de uma caneta para compartilhar a novidade. "Vou ser papai. Olha aqui, canetinha azul novo, coisa boa demais", declarou o artista, que fez uma música para o pequeno: "É meu filho que vai nascer. Caneta azul mesmo vai crescer, coisa que Deus me deu", ele cantarolou.

Diva Gomes, mãe do bebê, está namorando o cantor desde novembro do ano passado. Aos 41 anos, ela é influenciadora digital e trabalha junto ao artista, criando vídeos bem-humorados sobre sua rotina, publicidades e seu dia a dia com o namorado e conta com mais de 6 mil seguidores em seu perfil.