Filhas de Rodrigo Faro têm festa só com bolinho em casa; veja

Comemorando 16 e 19 anos, filhas de Rodrigo Faro têm comemoração simples e intimista com a família; veja como foi o momento

As filhas de Rodrigo Faro e Vera Viel, Clara Faro e Maria Faro, comemoraram seu aniversário de 19 e 16 anos respectivamente nesta terça-feira, 18. Com uma festa simples, as herdeiras do apresentador da Record TV celebraram a chegada do novo ciclo ao lado da família com um jantar em um restaurante e depois os parabéns em casa.

Em sua rede social, a esposa do comunicador postou os cliques da mesa montada para o bolo. Cada uma escolheu um sabor e um modelo do doce. Além disso, balões foram colocados para enfeitar o espaço onde foi cantado os parabéns para as meninas que nasceram no mesmo dia.

É bom lembrar que além delas, o casal ainda tem Helena Faro, de 11 anos. Após ter o trio com o apresentador, Vera Viel ostenta sua barriga reta e definida na rede social. A famosa sempre impressiona com seu abdômen.

Veja como foi a festinha das filhas de Rodrigo Faro:

Nas últimas semanas, os nomes de Rodrigo Faro e da esposa foram citados em uma polêmica na Itália. O apresentador então se pronunciou esclarecendo que contratou uma empresa para dar entrada no pedido de cidadania italiana e acabou sendo vítima de um esquema de corrupção.

Entenda o que aconteceu com Rodrigo Faro e Vera Viel

Rodrigo Faro e sua esposa foram citados em uma reportagem da emissora TGR sobre pessoas que estariam envolvidas na compra de passaporte e cidadania italiana. Logo depois, a polícia local informou que Faro e sua esposa não estavam envolvidos no esquema de compra de passaporte e que seis pessoas foram presas.

“Os suspeitos [presos] tentaram alterar a regular execução dos procedimentos legais para o reconhecimento da residência no município de Villarica e para a obtenção de cidadania italiana por sujeitos que não tinham direito a ela”, informou a polícia.

Diante da repercussão, Rodrigo Faro compartilhou uma nota esclarecendo a situação. "Declaramos que no ano de 2021, indicado por um amigo que já havia tirado seu passaporte italiano, Rodrigo Faro deu início ao processo de cidadania italiana para adquirir o passaporte para ele e sua família. O escritório indicado para esse trabalho foi o Diritto Di Cittadinanza SRL. Rodrigo através de seus advogados aqui no Brasil forneceu toda a documentação necessária, comprovou laços com seus descendentes na Itália e o processo foi aprovado e os passaportes foram concedidos. Hoje pela manhã, dia 27 de maio de 2024, Rodrigo, bem como qualquer outro cliente que tenha contratado os serviços do referido escritório, foi pego de surpresa com o suposto envolvimento deles num esquema de corrupção para obtenção de cidadania e passaporte italiano", disse ele.

E completou: "As matérias repercutidas na imprensa brasileira deixam claro que Rodrigo e sua esposa foram citados como beneficiários do esquema, ou seja, foram vítimas desse escritório e de sua equipe, uma vez que contrataram o serviço de uma empresa supostamente legal, idonea e que seguia com os procedimentos de acordo com as leis italianas. Prova disso é que o processo foi aprovado e os passaportes foram emitidos. Rodrigo já acionou seus advogados aqui no Brasil para que todo esse mal entendido seja resolvido e para que os devidos responsáveis por esse suposto esquema de corrupção sejam devidamente punidos".