Lisa Kudrow diz que está revendo Friends em homenagem a Matthew Perry

Lisa Kudrow, que interpretou a Phoebe no seriado de comédia, explicou a decisão para reassistir as dez temporadas de 'Friends'

A atriz Lisa Kudrow, a eterna Phoebe de Friends, revelou que está revendo a icônica série de comédia, em homenagem ao amigo Matthew Perry. O astro, que interpretou Chandler Bing na atração, morreu em outubro do ano passado, aos 54 anos.

Em uma entrevista ao "The Hollywood Reporter", a atriz admitiu que por anos não conseguia rever a sitcom porque não queria correr o risco de não gostar de seu trabalho no programa. "Honestamente, não pude assistir antes porque é muito embaraçoso assistir a si mesmo. Mas se eu fizer isso por Matthew, tudo bem", declarou Kudrow em entrevista ao site. "E é apenas uma celebração de como ele era hilário – e é isso que quero lembrar [sobre ele]".

"Você fica rindo o dia todo, basicamente, entre as cenas, porque essas pessoas são engraçadas. E especialmente alguém como Matthew, cujo objetivo era: quantas risadas posso dar na vida real todos os dias? Então, estávamos sempre rindo tanto que as lágrimas escorriam de nossos rostos", afirmou a atriz.

Quando questionada sobre como ela espera que o mundo se lembre de seu amigo Perry, Kudrow disse de forma simples: "Acho que o mundo está se lembrando dele da maneira que ele queria ser lembrado. Acho que isso já está acontecendo".

Vale lembrar que o astro faleceu no dia 28 de outubro de 2023, aos 54 anos. Quando as autoridades chegaram à sua casa, em Los Angeles, às 16h, encontraram-no inconsciente em sua banheira de hidromassagem. Embora os socorristas tenham sido chamados devido a uma parada cardíaca, o relatório toxicológico apontou “efeitos agudos da cetamina".

No ano passado, Lisa Kudrow emitiu uma declaração com Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc e David Schwimmer para lamentar a morte do parceiro de elenco. Os atores compareceram ao funeral do amigo, que aconteceu em Los Angeles, EUA.

