Filha de Bill Gates inicia relacionamento com neto de Paul McCartney

Filha caçula de Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo e fundador da Microsoft, Phoebe Gates, de 21 anos, está namorando Arthur Donald, de 25, neto de Paul McCartney. Discretos sobre a vida pessoal, ambos posaram juntos na festa de formatura da jovem, que concluiu o curso de Biologia Humana na Universidade de Stanford, ao mesmo tempo em que se lança como empreendedora fashion. Conheça mais sobre os herdeiros:

Arthur, que mantém o Instagram fechado, é filho da filha mais velha do ex-Beatle, Mary Donald, e do produtor de TV Alistair Donald. Ele trabalha na área de finanças e já foi trainee na Lucasfilm, a renomada produtora de George Lucas. A estilista Stella McCartney, tia dele, é uma das melhores amigas de Melinda Gates, mãe de Phoebe.

“Mesmo quando eu era pequena, ela me mandava coisas e pequenos bilhetes e eu ficava muito animada. Estamos realmente profundamente conectados”, disse Phoebe sobre Stella em entrevita à revista americana Nylon.

Ao veículo, Phoebe contou que não deve usar o diploma em Biologia Humana. Ela e a amiga, Sophia Kianni, estão lançando um empreendimento chamado Phia, anunciado como “o futuro da moda”.

“Phia ainda está em segredo, mas minha cofundadora, Sophia e eu, estamos entusiasmados em lançá-lo este ano e estamos a todo vapor. Por enquanto, dá para acompanhar em nosso Instagram e TikTok, onde mostramos os bastidores [do negócio]", explicou.

Em fotos publicadas no Instagram, Arthur surgiu carregando a namorada nas costas, e Phoebe aparece ao lado de amigos e do pai. Confira:

Conheça os herdeiros que terão apenas 1% da herança de Bill Gates

Bill Gates construiu sua fortuna de US$ 124,5 bilhões (R$ 617 bilhões) à frente da Microsoft ao longo dos anos. Hoje, o bilionário ocupa o sétimo lugar entre os homens mais ricos do mundo, de acordo com a Forbs, mas já deixou claro que o dinheiro não é o item mais importante em sua vida. E ele quer o mesmo para os filhos.

