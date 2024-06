João Baldasserini fala de forte ligação com o filho: ‘Cuidar dele é cuidar da criança que fui’

Morando no Rio para papel em Família é Tudo, o ator João Baldasserini conta como lida com a distância do filho Heleno, em entrevista à CARAS Brasil

Após passar o ano de 2023 atuando em A Infância de Romeu e Julieta, ainda no ar no SBT, João Baldasserini (40) voltou à TV Globo para dar vida ao produtor Ernesto, em Família É Tudo. Para aceitar o convite do autor Daniel Ortiz (52), o artista precisou deixar São Paulo e morar no Rio de Janeiro, onde são realizadas as gravações da novela. Não foi uma decisão tão fácil para o ator, que hoje precisa lidar com a saudade do filho Heleno, de 4 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala da forte ligação com o pequeno: "Cuidar dele é cuidar da criança que fui".

Durante abertura das gravações das novelas para a imprensa, nos Estúdios Globo, no Rio, João destaca o maior sonho de sua vida: ser pai. “Sempre quis! E achava que ser pai ia me colocar no eixo, em relação a muitas coisas da minha vida, sabe? Porque eu era muito molecão. E vi que não. Ser pai é uma função além de tudo. No começo, entrei numa crise existencial porque sou filho de pais separados. Então, quando o meu filho nasceu, fiquei um pouco confuso. Eu falei: Será que vou dar conta desse papel de pai? De ter uma família? E aí fui para terapia conversar muito sobre isso", conta o ator, que é casado com Erica Lopes.

"Mas a convivência, com o tempo, aquela insegurança foi virando uma coragem, um amor animal. Então hoje sou completamente apaixonado pelo meu filho. Ter a oportunidade de cuidar dele e de dar para ele aquilo que, talvez, eu tenha sentido tanta falta (...) Porque, como disse, sou filho de pais separados. Então, acho que cuidar dele é cuidar da criança que eu fui. É a chance de dar para mim afeto também. Eu brinco com o meu filho, passo o tempo que posso com ele", completa.

Para João, a distância muito é difícil: "Porque parte o meu coração. Até falo para a minha mulher: Consigo suportar a saudade que tenho de você, você é adulta, mas do Heleno é difícil porque não é só a minha saudade que me machuca (...) Me pergunto: O que será que passa na cabecinha dele, sabe? Ele não tem o discernimento ainda, é só a ausência que ele sente. Então, isso que me preocupa e que me deixa um pouco angustiado".

O artista revela como tenta minimizar a saudade, que, segundo ele, é gigantesca. "Tento suprir mandando vídeos. Falo com ele todos os dias, faço brincadeiras (...) Fora que o meu filho me traz um frescor como ator. Estar com ele me deixa fresco. Porque é assim: ‘Papai, está aqui, conta a historinha’. Então, ele pega dois brinquedinhos e pede para contar uma história. E aí, eu já falo: Era uma vez (...) É uma prática estar com a criança, porque a gente está sempre ali exercitando a espontaneidade. Maravilhoso! Estou amando esse papel de pai, a paternidade, e feliz demais”, diz.

CONVITE PARA FAMÍLIA É TUDO

Na trama global das sete, João Baldasserini interpreta Ernesto, um produtor e empresário musical internacional. Ele foi contratado por Hans (Raphael Logam) para transformar Andrômeda (Ramille) numa cantora famosa. O intuito do vilão é fazer com que a prima fique tão ocupada e deslumbrada com a fama que desista de colaborar com os irmãos na missão estabelecida pela avó no testamento. Se Andrômeda abandoná-los para seguir carreira, todos perdem a herança.

O ator conta como surgiu o convite para participar da novela. “Estou muito feliz. O Daniel me ligou (...) À princípio, ele me consultou lá no começo, quando estavam escalando a novela, e eu estava fazendo um outro trabalho e não deu para fechar; seria até para um outro personagem. Passaram-se meses em o meu trabalho em São Paulo acabou. Até mandei uma mensagem (...) A gente sempre troca mensagem, o Daniel é um querido. Então, falei para ele que estava disponível (...) Até que surgiu a proposta para o Sérgio Malheiros, que acho que não fechou e aí eles me convidaram. Fiquei muito feliz”, diz.