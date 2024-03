Daniel Ortiz levou desejo pessoal para a TV: 'Um pouco da família que eu gostaria'

Em entrevista à CARAS Brasil, Daniel Ortiz, autor de 'Família é Tudo', analisa sua trajetória e comenta inspiração para sua nova novela

A nova novela das sete da TV Globo, Família é Tudo, estreou tem menos de um mês, mas já está sendo motivo de orgulho para a emissora. Na última segunda-feira, 25, ela bateu recorde de audiência. Em entrevista à CARAS Brasil, o autor Daniel Ortiz (53) dá mais detalhes da trama e avalia o novo projeto: "Um pouco da família que eu gostaria".

Desde o começo, a novela está sendo muito bem elogiada pela escolha do elenco. Um tema bastante discutido nos últimos tempos é etarismo na TV. Para quebrar isso, o protagonismo da trama é de Arlete Salles (85). E não só com uma personagem, ela interpreta as irmãs gêmeas Frida e Catarina.

"A gente está fazendo uma novela sobre família e para as famílias, então mesclar as diferenças tem de ser algo natural, porque assim o é no nosso dia a dia. Eu fiquei muito feliz quando soube que a vovó seria a Arlete. Ela é uma atriz muito solar, representa bem o que é a Frida, essa avó super maternal que cuida dos cinco netos", declara Daniel.

"A minha família é muito pequena, minúscula. Então eu sempre sonhei em ter uma família grande, com uns quatro ou cinco irmãos. Eu acho que eu botei nessa novela um pouco da família que eu gostaria de ter", complementa.

Durante a conversa, Ortiz revela que a inspiração para Família é Tudo veio de um sonho. Depois das últimas duas eleições, o autor se interessou em escrever uma obra que retratasse as relações e conflitos familiares.

"Até que tive um sonho com uma família que tinha se reunido e ficado presa em uma casa, enquanto a matriarca desaparecia. Quando acordei gravei tudo o que eu lembrava. Mas depois fui fazer uma outra história que acabou não rendendo. Foi quando pensei: vou dar uma chance para essa ideia".

Nesse trecho, Ortiz faz referência ao título inicial da trama que seria A vovó sumiu. Apesar de ser um nome divertido e que rapidamente cativou o público, a direção da emissora decidiu mudar porque entendeu que transmitia uma ideia equivocada. Eles analisaram que o foco da novela não será o desaparecimento da avó.

Sem adiantar os desfechos dos próximos capítulos, Daniel adianta: "Vamos abordar sobretudo as relações familiares e como esses cinco meios-irmãos são colocados à prova até perceberem a importância da família em suas vidas".

Com uma história divertida, Família é Tudo narra a história de cinco irmãos Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramile), Plutão (Isacque Lopes) e Electra (Juliana Paiva) que precisam passar por uma missão para receber a herança de sua avó (Arlete Salles).

Família é Tudo não é o primeiro trabalho de Ortiz na TV Globo, ele já trabalhou como colaborador, supervisor de texto e autor principal na emissora carioca. Entre os seus trabalhos estão: Alto Astral (2014), Haja Coração (2016) e Salve-se Quem Puder (2020).

Daniel sempre se mostrou muito fã de novelas, apaixonado pelo gênero, ele rodou o mundo trabalhando como roteirista no Peru, México, Emirados Árabes até chegar à TV Globo em 2009. O convite foi feito por Silvio de Abreu (81), para ajudá-lo como colaborador em Passione (2010). Daniel menciona que teve uma trajetória de muito aprendizado.

"Precisei entender a particularidade de cada mercado, como cada país realiza a sua teledramaturgia, acredito que cada lugar me influenciou de uma maneira e sempre que posso, trago um pouco dessas experiencias para o meu trabalho atual", finaliza.