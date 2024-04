Renascer: Saiba qual é a mentira que Teca conta para José Inocêncio

Nos próximos capítulos da novela Renascer, Teca vai ter que inventar uma mentira para justificar sua gravidez. Saiba o que ela diz para José Inocêncio

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, Teca (Lívia Silva) vai ter que inventar uma grande mentira para José Inocêncio (Marcos Palmeira). Isso porque ela terá que convencê-lo de que o filho que espera é de José Venâncio (Rodrigo Simas).

Nas cenas, de acordo com a colunista Marcia Pereira, do site Notícias da TV, Teca vai até a fazenda junto com Buba para explicar a questão do neto do fazendeiro. Lá, elas dizem que Venâncio engravidou Teca, mas eles mentiram dizendo que era Buba quem estava grávida. Então, Inocêncio exige ter uma conversa a sós com a adolescente.

Lá, ela explica a gravidez inventando uma mentira maior ainda. Inocêncio quer saber como o seu filho se envolveu com uma adolescente de 16 anos. Então, ela diz que Venâncio a salvou de sofrer um abuso sexual e eles acabaram se envolvendo.

Com isso, Inocêncio questiona como ela sabe que o filho é de Venâncio e ela diz que ele foi o homem com quem já se relacionou.

Confira o resumo da novela Renascer para o período de 25 a 27 de abril:

Capítulo 82 - Quinta-feira, 25 de abril

José Inocêncio repreende João Pedro ao saber que o filho e Sandra voltaram a se encontrar. Ritinha pergunta por Augusto para Zé Bento. Augusto explica a Buba que a farsa da gravidez pode ser a salvação do pai, e tenta convencer a psicóloga a dizer que o filho que Teca espera é de Venâncio. Mariana sente ciúmes da forma como o marido trata Buba. Eliana conta a José Inocêncio que Buba não está grávida. Buba aceita ir para a fazenda levando Teca, para dizer a José Inocêncio que o filho que a menina espera é de Venâncio. Ritinha ameaça ir embora ao ver Eliana de volta na fazenda. José Inocêncio permite que Eliana fique por lá. João Pedro cogita para José Inocêncio que Eliana possa ser a mandante da morte de Venâncio.

Capítulo 83 - Sexta-feira, 26 de abril

Eliana procura Damião e os dois ficam juntos. Lu consola Bento. Ritinha leva Zinha para beber na venda de Norberto. Augusto, Buba e Teca chegam à fazenda. Teca tem uma sensação de que já esteve naquele local. Augusto conta ao pai que o filho que Teca espera é de Venâncio. O fazendeiro fica em choque. Inácia demonstra gostar de Teca. José Inocêncio conversa com Teca e depois comenta com Inácia que não faz ideia do que fazer. Inácia capta em Mariana a mesma ambição de Belarmino. Inácia diz a Teca que seu rosto não lhe é estranho. José Inocêncio expulsa Eliana da fazenda após descobrir que a ex-mulher de Venâncio tem um caso com Damião.

Capítulo 84 - Sábado, 27 de abril

João Pedro deixa Eliana no meio da estrada depois que a moça o insulta. Morena nota que Lu esteja interessada em Bento. Eliana pede abrigo na casa de Sandra, e afirma à filha de Egídio que não sairá dali enquanto não conseguir as terras de Venâncio. Buba alerta Teca sobre Mariana. Augusto abre o jogo com Bento e conta que o filho de Teca não é de Venâncio. O advogado aconselha o irmão a falar a verdade para o pai e avisa que essa farsa não dará certo. Bento fica sabendo por Kika que Eliana não voltou para casa. Sandra e Eliana convencem Rachid a deixar Eliana morar com eles na casa que era de Jacutinga. Teca diz a José Inocêncio e João Pedro que tem a impressão de que já esteve na fazenda. Ao chegar na casa de Morena, Teca se nega a descer do carro e tem um mau pressentimento.