Ex-par de Fiuk em Malhação vive personagem com perda de memória no SBT

Em entrevista à CARAS, Christiana Ubach, que fez sucesso em 'Malhação ID', fala sobre carreira, maternidade, família e relembra momento mais difícil da vida pessoal

Ex-par romântico de Fiuk em Malhação ID, em 2009 na Globo, Christiana Ubach (37), está vivendo Laura na trama A Infância de Romeu e Julieta, no SBT. A personagem, que sofreu um acidente e se esqueceu de sua família, retornou anos depois para conviver com o então, ex-marido, que está em um novo relacionamento e com os seus filhos.

Foto: Rogerio Pallata/ SBT

Com vilãs e mocinhas no currículo, Chris conversou com a CARAS Brasil e falou sobre transitar entre esses dois mundos com leveza, pois acredita que todos temos um lado bom e um ruim e é isso que nos torna tão complexos. “Acredito muito nos paradoxos! Ninguém é totalmente bom, ou totalmente mal. Todas as pessoas têm essas contradições, e os personagens representam isso.” reflete.

Durante o seu afastamento da TV aberta, a atriz fez ao todo 8 séries, a última em Negociador, em 2023, pela Prime Vídeo. Para Chris, retornar ao mundo das novelas têm sido uma experiência diferente das vividas nas séries nos últimos anos, “Fazer uma obra fechada, no caso de séries e filmes, te permite desenhar a personagem de uma forma mais detalhista e te dá mais controle. Por outro lado, fazer televisão tem um frescor do momento, da troca, da corda bamba, que é não saber com certeza para que lado que a personagem vai.”

Filha de Seu Chico e mãe do pequeno Ravi(4), a atriz relembra como foi passar pelo nascimento do seu filho no final do ano de 2019, pouco antes do início da pandemia e logo em seguida, perder o seu pai, em abril de 2020. “Eles (seu pai e ravi), só se conheceram por vídeo. Eu amamentava, chorava, e prometi para o meu filho que iria passar para ele tudo o que meu pai era. Seu Chico, meu pai era o homem mais forte que conheci, com um gênio do cão!” relembra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Christiana Ubach (@chrisubach)

Fã de dança e cinema, os maiores hobbies da eterna ex-Malhação é ir a shows, escutar jazz e pintar com o filho Ravi, fruto do seu casamento com o ator Rafael Lozano (35), Chris comenta sobre as mudanças que a maternidade causou na sua vida, até mesmo para interpretar sua personagem atual, que também é mãe, “ [A maternidade] trouxe minha infância de volta, uma reconexão com a minha família muito grande. Um prazer enorme na responsabilidade de apresentar um mundo pro meu filho que é um menino tão legal. Sinto muito orgulho da minha trajetória na maternidade, não sinto que perdi nada, só ganhei. Força, alegria, coragem. Sou muito feliz mãe, e uma mulher muita mais realizada também.”