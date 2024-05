Edvana Carvalho, de Renascer, reforça representatividade na TV: 'Miscigenação no sangue'

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz Edvana Carvalho celebra personagem em 'Renascer' e comenta sobre representatividade no audiovisual brasileiro

Edvana Carvalho está no ar em Renascer, onde interpreta Inácia. Sua personagem é um dos destaques da trama e aborda sobre espiritualidade, sobretudo as religiões de matriz africana. (55) Em entrevista à Revista CARAS, a atriz reforça importância de representatividade na TV: "Miscigenação no sangue".

Durante a conversa, Edvana celebra essa retratação da diversidade religiosa do Brasil em uma novela do horário nobre da TV Globo. De acordo com a atriz, já passou do tempo de todas as pessoas se verem representadas no audiovisual.

"Nós somos um País bem sincrético e abraçamos várias religiões, isso é muito bonito. Só que, de umas décadas para cá, é como se isso tivesse acabado no Brasil e a gente está sendo violento uns contra os outros, porque cultuamos a nossa fé de forma diferente. E acho que não tem Deus nessas coisas, porque Deus é um amor universal", comenta.

Além disso, Edvana também fala da importância de representar pessoas negras nas novelas: "É óbvio que não pode mais ficar só passando pessoas brancas na televisão, porque não é assim que é constituído o povo brasileiro. Se qualquer um de nós, até os mais retintos brasileiros, for fazer um teste, vai ver que tem a mistura, a miscigenação no sangue", declara.

RENASCIMENTO

Edvana já tem uma longa trajetória na carreira como atriz. Ela já marcou presença no teatro, cinema e novelas, mas foi em Renascer que caiu ainda mais no gosto do público. Animada diante do reconhecimento, a atriz avisa que não deixa o sucesso subir à cabeça e planeja voltar ao teatro com o solo Aos 50 – Quem Me Aguenta?.

"Estou feliz com esse trabalho, recebendo muito amor do público, mas não tenho por que mudar. Eu quero que mude minha conta bancária, aí sim (risos)! O artista, para mim, não é glamour, ele é aquele soldado que fica de frente. Não tem por que o artista ser uma coisa metida a besta, esse não é o espírito da arte, a arte é o povo", finaliza.