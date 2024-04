Longe das novelas, Klara Castanho revela desejo de viver grande vilã: 'Adoraria'

Atriz Klara Castanho, participante do 'Dança dos Famosos', garantiu que possui vontade de retornar às novelas com grandes papéis

A atriz Klara Castanho, atual participante do quadro Dança dos Famosos, do programa 'Domingão com Huck', abriu o coração e falou sobre seu afastamento das novelas. Longe dos folhetins há cerca de oito anos, desde que atuou em 'Além do Tempo' (2015), na Globo, a artista falou sobre suas expectativas em retornar para a TV aberta.

Apesar de não ter participado de novelas recentemente, Klara Castanho segue fazendo sucesso em grandes filmes e séries de streamings como 'Bom Dia, Verônica' e 'De Volta aos 15', ambas da Netflix. Em entrevista ao site Heloisa Tolipan, ela garantiu que deseja voltar às tramas.

"Quero voltar para as novelas. É onde me senti e me entendi atriz tão cedo. Então, é como se estivesse voltando para casa. Adoraria viver uma grande vilã, agora mais velha. Quero viver também personagens com propósito", declarou a artista. Ainda criança, Klara viveu a mini-vilã Rafaela em 'Viver a Vida' (2009), escrita por Manoel Carlos.

Focada em sua participação no 'Dança dos Famosos', Klara Castanho revelou que esse tem sido o maior desafio de sua carreira até o momento. Além disso, a atriz ressaltou que, agora, saberá interpretar com muita maestria alguma personagem envolvida com dança.

"Quando topei, entendi que só o fato de eu seguir o ritmo, conseguir fazer a coreografia, seria um ganho absurdo para mim, pessoalmente e profissionalmente, porque a dança não é um lugar que estou habituada. Daqui para frente, caso uma personagem minha dance, me sinto preparada", disse ela.

E completou: "Todos os desafios profissionais que encarei, por exemplo, sempre foram com muito afinco, mas respeitando minha essência. O que me deixava confortável. Esse é um aprendizado e algo que me foi ensinado cedo. O conhecimento dos próprios limites te faz ir além".

Klara Castanho e Karine Teles vão atuar juntas em novo filme

As atrizes Klara Castanho e Karine Teles vão atuar juntas no filme Salve Rosa. Elas vão ser as protagonistas da história de suspense, que conta a história de Rosa, uma jovem que decide investigar o seu passado após desmaiar na escola.

A história tem o objetivo de acordar o fenômeno dos criadores de conteúdo e a exposição nas redes sociais. "A história de #SalveRosa é tão impactante que me senti desafiada como diretora a traduzir para o cinema esse drama tão contemporâneo. Trabalhar com duas atrizes nos papéis principais como Karine Teles e Klara Castanho é um presente que me entusiasma ainda mais", afirmou a diretora Susanna Lira, que já fez parte dos filmes "Nada Sobre meu Pai" (É Tudo Verdade, 2023), "A Mãe de todas As Lutas" (2021), "Prazer em Conhecer" (2020), "Torre Donzelas" (2018) e "Mussum, um filme do Cacildis" (2018). Saiba mais detalhes!