Klara Castanho e Karine Teles vão atuar juntas em novo filme

As atrizes Klara Castanho e Karine Teles são confirmadas no filme ‘Salve Rosa’. Saiba qual é a história

As atrizes Klara Castanho e Karine Teles vão atuar juntas no filme Salve Rosa. Elas vão ser as protagonistas da história de suspense, que conta a história de Rosa, uma jovem que decide investigar o seu passado após desmaiar na escola.

A história tem o objetivo de acordar o fenômeno dos criadores de conteúdo e a exposição nas redes sociais. “A história de #SalveRosa é tão impactante que me senti desafiada como diretora a traduzir para o cinema esse drama tão contemporâneo. Trabalhar com duas atrizes nos papéis principais como Karine Teles e Klara Castanho é um presente que me entusiasma ainda mais", afirmou a diretora Susanna Lira, que já fez parte dos filmes "Nada Sobre meu Pai" (É Tudo Verdade, 2023), "A Mãe de todas As Lutas" (2021), "Prazer em Conhecer" (2020), "Torre Donzelas" (2018) e "Mussum, um filme do Cacildis" (2018).

"Com #SALVEROSA queremos entrar com força no gênero thriller para cinema e streaming. O projeto é incrivelmente forte e totalmente em sintonia com os nossos tempos, colocando em evidência uma conversa que não queremos ter: sobre qual o limite para uso de internet por menores de 18 anos?”, contou Mara Lobão, que foi quem criou a ideia original.

A atriz Karine Teles também está animada com o projeto. "Estou muito animada com o projeto e a possibilidade de trabalhar com a Susanna, a gente tem vontade de trabalhar juntas há um tempo e agora, finalmente vai acontecer! Acho a discussão do filme interessante e pertinente pro nosso tempo e estou ansiosa para começar”, declarou.

Atualmente, Karine Teles está de férias da TV depois de atuar em Elas Por Elas, trama das 6 da Globo. Por sua vez, Klara Castanho está no elenco da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

Klara Castanho mostrou detalhes de sua festa de aniversário

Em outubro de 2023, a atriz Klara Castanho completou 23 anos de vida e comemorou a data especial com uma festa ao lado de seus familiares e amigos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou alguns cliques da celebração. Nas imagens, a aniversariante surge usando um moletom cinza, enquanto posa sorridente com seu bolo de aniversário personalizado.

Ao abrir o álbum de fotos da festa, Klara aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que recebeu ao completar mais um ano de vida. "Obrigada a quem esteve, e a quem desejou. 23. que sorte a minha!", escreveu a atriz na legenda da publicação.