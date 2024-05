Terry Crews, de Todo Mundo Odeia o Chris, é flagrado em São Paulo com a esposa

Ator de Todo Mundo Odeia o Chris e As Branquelas, Terry Crews é visto com a esposa na saída de um restaurante em São Paulo

O ator Terry Crews, que atuou na série Todo Mundo Odeia o Chris e no filme As Branquelas, está no Brasil! Na noite de sexta-feira, 3, ele foi flagrado junto com a esposa, Rebecca Crews, na saída de um restaurante em bairro da zona sul de São Paulo.

Os dois esbanjaram simpatia ao acenarem para os fotógrafos de plantão e logo entraram no carro para seguirem para o hotel. Mais cedo, ele esteve no Mercado Municipal de São Paulo, que é um dos pontos turísticos da cidade.

Por enquanto, o motivo da viagem dele ao país não foi divulgado publicamente.

Preço do jatinho de Madonna

A cantora Madonna chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, 29, e já está hospedada no hotel Copacabana Palace para o seu show no próximo sábado, 4 de maio. Ela desembarcou de um jatinho particular em sua chegada ao país e o preço da aeronave chamou a atenção.

O jatinho particular da Madonna é um Gulfsream G550, que custa 45 milhões de dólares, cerca de R$ 225 milhões. O avião é igual ao modelo usado pelo cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Porém, Madonna apenas aluga o jatinho. O avião possui capacidade para 12 passageiros com bancos que viram cama.