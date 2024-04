Johnny Massaro encarna radialista 'maldito': 'O sentimento é o mesmo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Johnny Massaro celebra novo filme nos cinemas e comenta papel desafiador de radialista carioca

"Maldito" é um bom adjetivo para descrever Luiz Antonio Mello (69), vivido por Johnny Massaro (32) nos cinemas em Aumenta que é Rock 'n' Roll. O longa-metragem chega aos cinemas nesta quinta-feira, 25, e conta a história do radialista responsável pelo projeto da rádio Fluminense FM que lançou grandes bandas como Blitz, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho e Legião Urbana.

Na trama, Johnny Massaro interpreta o destemido e crítico apaixonado por rock . Para ele, a oportunidade de conhecer o começo foi fantástica, ainda melhor poder dar vida ao protagonista da história e encontrar semelhanças. "Eu acessava raiva, amor, ódio, alegria de determinadas formas e o Luiz de outras, mas o sentimento é o mesmo", diz à CARAS Brasil.

"Está tudo dentro da gente, a partir das situações que os personagens vivem temos que aprender como acessar isso que de alguma forma está ali. Claro, vamos colorir com outras cores, outros tons e sons, isso faz parte da brincadeira."

Leia também: Johnny Massaro revela bastidores de como cena trágica foi gravada na novela Terra e Paixão

Massaro conta que, ao longo das gravações em 2019, teve bastante contato com o fundador do projeto Maldita —que, segundo o ator, está animado com o lançamento do longa-metragem. Para o artista, a rádio foi o berço de bandas que montam a paisagem cultural e sonora do Brasil, que fazem sucesso até os dias de hoje, e precisa ser conhecida.

"É muito fundamental investigar esse recorte", acrescenta. "Sem a Maldita a gente não teria acesso a essas bandas que ouvimos agora. Quantas vezes na estrada eu já me peguei chorando ouvindo Paralamas, Barão Vermelho e tudo mais."

A trama mostra a amizade de Luiz Antonio com Samuel Wainer Filho (George Sauma), apoio fundamental para a criação do projeto Maldita, a relação com o Superintendente (Orã Figueiredo) e colegas da rádio, e também a paixão que desenvolve por Alice, interpretada pela atriz Marina Provenzzano (40).

Para Marina, sua surpreendente personagem pode ser considerada como "uma mulher que está se libertando de muita coisa". O projeto Maldita foi o primeiro a inserir uma locução exclusivamente feminina na rádio, e, para ela, também é importante contar esse recorte da história.

Além disso, a trama faz a artista recordar de sua adolescência e mergulhar na época em que o rock a despertou para pautas socialmente relevantes. "Eu me lembro jovem com 16 anos de ouvir Legião Urbana e Titãs e, pela primeira vez, me deu um sentimento crítico", completa.

Para o diteror, Tomás Portella, a rádio foi responsável por ajudar a despertar o sentimento citado pela atriz —e agora, esposa— em muitos jovens nos anos 1980. "A própria Rádio Fluminense era uma posição política. Estava ali pela música, costumes e ideias. Não pela grana, até porque financeiramente a rádio não era um sucesso. Mas, ela moveu gerações e transformou o Brasil."

Aumenta que é Rock 'n' Roll estreia nesta quinta-feira, 25, nos cinemas. Além de Johnny Massaro e Marina Provenzzano, o elenco conta com nomes como Silvio Guindane, Joana Castro, Clarice Sauma, Luana Valentim, Mag Pastori, Bella Camero e Flora Diegues, atriz homenageada pela produção após sua morte em junho de 2019, aos 33 anos.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE JOHNNY MASSARO NO INSTAGRAM: