Tata Werneck faz homenagem emocionante para Paulo Gustavo

Nos três anos da morte de Paulo Gustavo a comediante foi às redes sociais e se declarou ao amigo: 'Você será sempre presente em nossas vidas'

Neste sábado, 04, Tata Werneck emocionou seus seguidores ao postar um carrossel de fotos com Paulo Gustavo nas redes sociais. A apresentadora escreveu uma declaração ao amigo, que faleceu há três anos.

“Sonhei com você de novo. Eu sonho tanto com você. Eu penso tanto em você. Você estará sempre presente em nossas vidas. Fui em Aparecida essa Semana e pedi Missa pra você, pra Tati minha amiga e pra denguinho. Só de lerem seu nome, as pessoas se emocionam. Você é inesquecível, meu amigo. E eu te amo muito. Que você esteja em paz e tenha aprendido a descansar”, escreveu na legenda.

Nos comentários do post os internautas se comoveram com a declaração: “Sinto essa perda como se fosse um amigo muito próximo. Que ele tenha conseguido descansar em paz”, declarou uma, “Os maiores humoristas sem dúvidas! Paulo faz uma falta enorme, e com certeza ele te ama muito também!”, comentou outra, “Insuperável essa partida. Sempre que vejo um vídeo ou foto me emociono. Inesquecível em nossos corações”, escreveu uma terceira.

Fábio Porchat cai no choro com homenagem a Paulo Gustavo

Recentemente Fábio Porchat também se emocionou nos palcos de sua peça de teatro, 'Agora é que são elas'. Ao finalizar a apresentação, o artista caiu no choro ao fazer homenagem ao seu amigo.

Em seu perfil oficial do Instagram, Porchat compartilhou o vídeo do momento emocionante nos palcos, onde ele exaltou a presença de Déa Lucia, mãe de Paulo, na plateia. Com lágrimas nos olhos, ele disse que o amigo foi uma grande inspiração para a peça, dirigida e escrita por ele.

"Eu tô emocionado que hoje a Dona Déa tá aqui", disse o ator, que desceu até a plateia para segurar as mãos de Déia. "Há 19 anos eu estreei com o Paulo, com esses esquetes. Você tava lá e eu tô muito feliz de você estar aqui hoje, e muito triste", confessou.