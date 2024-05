Belo se pronuncia após surgir usando aliança de casamento com Gracyanne

Voltaram? Após especulações de reconciliação com Gracyanne, Belo falou sobre a aliança de casamento usada durante programa da Globo

No início desta semana, o cantor Belo participou do programa 'Conversa com Bial', da Globo, ao lado dos integrantes do grupo Soweto. Em entrevista ao apresentador Pedro Bial, o pagodeiro falou sobre a carreira de sucesso do conjunto e as pazes feitas com Denilson após o pagamento de uma dívida milionária.

Um detalhe, no entanto, chamou atenção dos telespectadores que acompanharam o bate-papo do músico na TV. Isso porque Belo surgiu usando sua aliança de casamento com a musa fitness Gracyanne Barbosa. Para quem não acompanhou, os dois anunciaram publicamente a separação em abril deste ano.

Após diversas especulações de uma possível reconciliação entre o ex-casal, o artista tirou a dúvida do público. Em entrevista com o jornalista Leo Dias, titular do portal 'LeoDias', ele explicou o motivo de ter aparecido no programa de Pedro Bial com a aliança no dedo.

"Leo, esse programa foi gravado faz tempo (risos)", garantiu Belo ao comunicador. Ao ser questionado se atualmente estava usando o anel de compromisso, o pagodeiro prontamente negou: "Estou sem aliança". Leo Dias revelou o conteúdo da conversa durante o programa 'Fofocalizando', do SBT, na terça-feira, 21.

Vale lembrar que, recentemente, Gracyanne Barbosa fez um desabafo ao comentar que estaria completando 12 anos de casamento com Belo. "Passei o dia pensando nisso, recebi algumas mensagens de pessoas próximas, que estiveram conosco nesse dia especial e acompanharam tudo, um misto de pensamentos e sentimentos, não consigo nem expressar em palavras. Um dia feliz, se tornou um dia difícil", disse a musa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Gracyanne Barbosa publica vídeo sobre Belo e fala de possível reconciliação

A modelo Gracyanne Barbosa, de 40 anos, empolgou seus seguidores ao criar um meme insinuando uma possível reconciliação com o cantor Belo, de 50 anos. A musa fitness publicou um vídeo colaborativo com o humorista Tirullipa no Instagram na segunda-feira, 20, acompanhado de uma legenda sugestiva que provocou grande animação entre os fãs.

No vídeo, Gracyanne e Tirullipa aparecem conversando de mãos dadas, com uma legenda que diz: "Eu me despedindo da amiga depois de passar duas horas falando mal do ex sabendo que já, já ela vai voltar com ele". A postagem rapidamente encheu-se de comentários dos fãs, que comentaram sobre o possível retorno do casal. "Dedo chega coça pra marcar", brincou um internauta. "Tudão vai voltar! Eu sei. Deixa começar a chuva... aquele friozinho em um Belo dia", disse outra usuária da rede social.