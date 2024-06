Namorada de Endrick surpreende ao posar com a sogra em viagem após polêmicas

A paz foi selada? Namorada de Endrick, Gabriely Miranda aparece posando ao lado da sogra durante viagem em família após rumores

Na última quinta-feira, 20, Gabriely Miranda, namorada do jogador de futebol Endrick, surpreendeu ao compartilhar novos registros em suas redes sociais. Durante uma viagem com a família do namorado, a modelo posou ao lado da sogra, Cintía Ramos, e dissipou os rumores recentes de um atrito com a mãe do atleta.

Depois de disputar sua última partida pelo Palmeiras, Endrick e sua namorada estão aproveitando uma temporada em Orlando, nos Estados Unidos, ao lado da família do jogador. Durante a viagem, eles foram vistos posando juntos, em clima de harmonia, nos cliques compartilhados tanto por Gabriely quanto por Cintia, nos stories do Instagram.

No primeiro registro juntas Gabriely e Cintia posam juntas ao lado de Endrick, do pai do jogador, o treinador Douglas Sousa, e também do irmão dele, Noah Gael, em um parque de diversões. Em seguida, as duas surgem juntas na casa em que estão se hospedando e mostram que já superaram a polêmica recente.

Para quem não acompanhou a polêmica, os rumores de um desentendimento começaram depois que Cintia e Gabriely discordaram sobre os planos para o futuro dele em uma entrevista na Globo no ‘Conversa com Bial'. Na ocasião, Endrick falou sobre o desejo de casar e ter filhos com a modelo, no entanto, sua mãe contrariou as declarações.

Vale lembrar também que as últimas semanas foram de despedida para Endrick e Gabriely, já que o jogador começará a disputar pelo Real Madrid depois de deixar o Palmeiras. O brasileiro deve estrear no clube no dia 14 de agosto deste ano e enquanto isso, curte uma temporada ao lado da família antes de se mudar para a Espanha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

Namorada de Endrick ganha festa de despedida:

Namorada do jogador de futebol Endrick, a influenciadora Gabriely Miranda usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 5, para compartilhar com os seguidores alguns registros de sua festa de despedida. O evento aumenta rumores de que ela deve acompanhar o atleta na mudança à Europa após ter dito que a decisão ainda era ‘uma incógnita’.

Depois de curtir a festa de despedida do namorado, foi a vez de Gabriely abrir o álbum de fotos e mostrar detalhes de como foi sua comemoração antes de deixar o Brasil. Para celebrar a noite, a companheira do jogador elegeu um look deslumbrante em preto e branco e surgiu belíssima nos registros publicados em seu Instagram; confira os registros da festa de despedida!