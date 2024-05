Mãe de Endrick gera climão ao opinar sobre futuro do jogador com a namorada

Durante o ‘Conversa com Bial’, mãe e namorada de Endrick discutem sobre o futuro do atleta e web aponta tensão entre as duas; entenda

Na última segunda-feira, 6, o jogador de futebol Endrick participou do programa 'Conversa com Bial' na Globo. Durante a entrevista, o atleta discutiu seus planos futuros, tanto profissionais quanto pessoais. No entanto, sua mãe, Cíntia Ramos, e sua namorada, Gabriely Miranda, acabaram dando início a uma polêmica ao discordarem sobre os próximos passos do jovem.

Endrick, que planeja se mudar para a Europa para ingressar no Real Madrid assim que completar 18 anos, revelou durante a entrevista com Pedro Bial seu desejo de se casar e se tornar pai em uma idade jovem: "Como falei ao meu pai e minha mãe, eu quero ser pai novo, quero ver meu filho crescer, ter afinidade, mas ela é quem tem que dizer sim ou não, né?", disse.

Enquanto o jogador olhava apaixonado para a namorada, levou um balde de água fria de sua mãe, que discorda sobre seus planos para o futuro: “Os dois são muito novos para casar porque têm muitas coisas pela frente", Cíntia foi sincera. Na sequência, Bial perguntou se a namorada do atleta estava pronta para se mudar para o exterior com ele.

Diante da reprovação da sogra, Gabriely fez mistério: “Será? É uma incógnita ainda. Não, a gente está resolvendo as coisas ainda", disse a influenciadora digital, antes de ser interrompida pela mãe de Endrick, que tentou desconversar: "A gente tem certeza que ele vai lá e vai brilhar com os meninos lá em Real Madrid", ela disparou.

Na sequência, Cintía fez questão de relembrar os sacrifícios da família e destacar as conquistas do herdeiro: “Foi para isso que eu e meu esposo passamos pelo que passamos para estarmos aqui. Isso é um sonho realizado, não importa se vou conseguir me adaptar com alguém, se vou ter amigos... O que importa é isso”, ela finalizou. Nas redes sociais, internautas apontaram o climão entre as duas:

Eita e esse climão entre a namorada do Endrick e a mãe dele pic.twitter.com/FFBJTCPupB — Garoto do blog (@garotxdoblogofc) May 7, 2024

Vale lembrar que Gabriely e Endrick estão juntos desde outubro de 2023 e ela revelou como eles se conheceram. "A gente se conheceu há alguns meses, pelas redes sociais. Desde o primeiro encontro, as coisas caminharam bem naturalmente, porque nós gostamos muito da companhia um do outro. Teve um pedido de namoro oficial”, contou ao site CARAS.

Endrick e Gabriely Miranda tem contrato de namoro:

Jogador do Palmeiras, o atleta Endrick surpreendeu a web ao contar que possui um 'contrato de namoro' com a influenciadora Gabriely Miranda. Juntos há cerca de seis meses, o casal revelou a existência do documento durante uma entrevista recente ao 'PodDelas', e pouco tempo depois, explicou quais são as cláusulas.

Ao longo da participação, eles explicaram que o documento criado pela influenciadora, veio logo após assumirem publicamente a relação. Após alguns dias da revelação do casal, o portal NSC Total teve acesso às cláusulas do documento assinado em comum acordo. Tópicos como 'exclusividade', 'proibições' e 'punições' fazem parte do contrato; confira o documento!