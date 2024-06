Namorada de Endrick, Gabriely Miranda curte dia de parque em Orlando

Em véspera de jogo do Brasil, Gabriely Miranda curtiu os parques de Orlando enquanto aguarda para apoiar o namorado, Endrick, nos amistosos da Seleção

Gabriely Miranda, namorada de Endrick, está em Orlando para apoiar o jogador de futebol nos amistosos da Seleção Brasileira. Nesta terça-feira, 11, ela compartilhou nas redes sociais fotos de um passeio por um parque famoso da cidade, incluindo um waffle com o formato do Mickey.

Na próxima quarta-feira, 12, o Brasil enfrenta os Estados Unidos no Camping World Stadium, em Orlando. A partida acontecerá às 20h e terá transmissão ao vivo pela TV Globo. Como o atleta foi reserva nos últimos três jogos e marcou gol ao entrar em campo em cada um deles, existe a expectativa de que Endrick seja titular. No entanto, Dorival Júnior ainda não confirmou a escalação.

As últimas semanas foram de despedida para Endrick e Gabriely, já que o jogador começará a disputar pelo Real Madrid. O brasileiro e Mbappé devem estrear no clube espanhol no dia 14 de agosto deste ano, na Supercopa da UEFA – jogo disputado entre o vencedor da Champions League e da Europa League.

Confira os registros:

Namorada de Endrick ganha festa de despedida em meio à mudança do jogador

Namorada do jogador de futebol Endrick, a influenciadora Gabriely Miranda usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 5, para compartilhar com os seguidores alguns registros de sua festa de despedida. O evento aumenta rumores de que ela deve acompanhar o atleta na mudança à Europa.

Recentemente, o jovem de 17 anos se despediu do Palmeiras para se apresentar ao time do Real Madrid, na Espanha. Ele, inclusive, também ganhou uma festa de despedida na última semana, organizada por familiares e amigos.

Agora, foi a vez de Gabriely abrir o álbum de fotos e mostrar detalhes de como foi sua comemoração antes de deixar o Brasil. Para celebrar a noite, a companheira do jogador elegeu um look deslumbrante em preto e branco e surgiu belíssima nos registros publicados em seu Instagram.

Por meio dos stories, a influenciadora dividiu alguns momentos da festa, que contou com a decoração ornando com as cores do look, diversos balões e um cartaz com os dizeres 'Despedida da Gaby Miranda'. Além de um cardápio com docinhos, os convidados também curtiram uma apresentação da dupla João Vitor e Beatriz. Confira as fotos da festa clicando aqui!