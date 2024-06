Tereza, do BBB 19, relata drama com filho viciado em drogas em livro: ‘Precisava desabafar’

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB Tereza Souza revela que após cinco dias sem dormir, sentiu a necessidade de escrever um livro sobre o seu drama familiar

Tereza Souza (58), participante do BBB 19, vem lutando pela vida do filho caçula, Ettory David (37), que há cinco anos enfrenta um verdadeiro dilema contra as drogas. Enquanto ele segue internado em uma clínica de reabilitação em Gravatá, no Recife, a psicanalista e assistente social abre novos caminhos. Em entrevista à CARAS Brasil, a pernambucana revela que acaba de escrever um livro sobre a sua história, intitulado Mãe de um Adicto, motivada a inspirar outras mulheres que também enfrentam o problema em família. "Precisava desabafar", confessa.

Assim que o filho foi internado, há um mês, Tereza teve a ideia de eternizar seu drama por meio de um livro. Em oito dias, ela escreveu 100 páginas. “No quinto dia depois do internamento do meu filho, depois de cinco dias sem conseguir dormir à noite, resolvi começar a escrever o livro, que já está na editora Literando para ser publicado, e ainda este ano”, conta.

“Senti uma necessidade muito grande de falar, de desabafar, de colocar no papel o que eu estava sentindo. Como tinha me comprometido a ajudar outras mães, usando minhas redes sociais para fazer este movimento, resolvi ir além. Escrevia de madrugada. No finalzinho já, acho que no quarto dia, não conseguia mais ficar perto do meu marido (risos). Fazia as refeições com ele, ou qualquer outra coisa, e logo falava: Estou precisando escrever. A necessidade de escrever era muito grande, e de terminar. Era enorme a necessidade de expor o que estava acontecendo comigo”, emenda Tereza.

Ela relembra que entrou em contato com duas editoras que logo se interessaram pelo projeto. “Ambas aprovaram, gostaram muito, o feedback delas foi ótimo. Coloquei todo o meu sofrimento ali, toda a minha esperança, toda a minha garra, para nascer esse livro, porque é a única forma que tenho de ajudar outras mães, de forma mais ampla também, contando meu relato. O livro está bem interessante. Relato a minha vida com David desde criança”, conta.

“Quero muito ajudar outras mães porque falo do amor incondicional, da luta, do sofrimento, da minha luta com ele. Desejo que as mães se vejam em mim e observem: ‘Não estou só nessa história’. Porque a droga só muda de endereço, mas as dores e a luta são as mesmas”, continua a ex-BBB.

Tereza Souza e o filho caçula Ettory David - Arquivo Pessoal

DRAMA DE TEREZA

No dia 14 de maio, Tereza Souza surpreendeu seus seguidores ao pedir ajuda nas redes sociais para o filho caçula, Ettory David, viciado em crack. "Hoje eu corri para impedir meu filho de ir à boca de fuma comprar crack. Não sei mais o que eu faço para salvar a vida do meu filho. Estou vendo ele morrer", desabafou ela nos stories.

Tereza implorou por ajuda: "Estou pedindo socorro para salvar meu filho. Faz cinco anos que Davi vem em um internamento atrás do outro. Todo o meu dinheiro foi gasto nas internações dele. A última internação foi na cota social, porque eu já tinha usado todo o dinheiro que tinha. Mas na cota social, ele tem que ir de livre e espontânea vontade", explicou.

"Só que Davi está no num estágio que ele tem que ser internado à força. Sendo assim, ele só pode ser internado no particular. Estou aqui pedindo se alguma clínica puder me ajudar ou alguém que tenha dinheiro puder me ajudar", continuou a pernambucana.

Poucos dias depois, a boa notícia. A ex-BBB conseguiu internar David, de forma voluntária, em uma clínica de reabilitação em Gravatá, município que fica a 84 km de Recife. "A súplica de uma mãe nunca é ignorada. Eu pedi socorro, e o socorro veio. A clínica de tratamento para adictos Freedom, aqui de Gravatá, acolheu meu filho e deu três meses de tratamento grátis para ele de forma involuntária, ele não pode sair. Mas ele foi de forma voluntária e só pode sair com a minha autorização", disse.