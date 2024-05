Ex-BBB Tereza pede ajuda na web para salvar filho das drogas: "Socorro"

Tereza Souza, do BBB 19, pede ajuda para seus seguidores na web para financiar o tratamento e salvar seu filho das drogas; saiba mais.

A ex-BBB 19 Tereza Souza fez um pedido para seus seguidores nesta quarta-feira, 15. Em suas redes sociais, a psicanalista suplicou por ajuda para seu filho Davi, de 37 anos, se salvar das drogas. Segundo a ex-sister em seu desabafo, ele luta contra o vício há cinco anos.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Tereza publicou um vídeo, onde explicou sua situação para os internautas. "Hoje eu corri para impedir meu filho de ir à boca [de fumo] comprar crack. Não sei mais o que eu faço para salvar a vida do meu filho. Estou vendo ele morrer", ela desabafou.

Mais tarde, ela ainda publicou um vídeo, onde deu mais detalhes sobre a batalha de Davi contra o vício. "Faz cinco anos que o Davi vem que uma internação atrás da outra. Todo o meu dinheiro foi gasto com internação de Davi. A última foi na cota social, porque eu já tinha usado todo o meu dinheiro. Mas na cota social, ele tem que ir de livre e espontânea vontade. Davi está em um estado onde ele precisa ser internado à força", explicou Tereza.

Segundo a ex-BBB, esse tipo de tratamento é feito apenas em clínicas particulares. "Eu tô aqui pedindo se uma clínica puder me ajudar, se alguém que tiver muito dinheiro e já passou por uma situação dessa, puder me ajudar a pagar a internação do meu filho", disse Tereza, que afirma que seu filho não quer mais ir por vontade própria.

Ao finalizar, ela ainda relembrou a história de seus stories e explicou o porquê decidiu revelar isso ao público. "Ontem eu corri muito atrás dele para tirar ele da boca do fumo. É muito triste. Eu não vim aqui me expôr, nem expôr meu filho. Mas quando a gente chega em uma situação dessa, a gente pede socorro", finalizou Tereza.