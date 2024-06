Mel Maia aumenta rumores de separação após detalhe em novas fotos

Como assim? Após passar data comemorativa longe do namorado, a atriz Mel Maia aumentou rumores de que estaria solteira novamente

A atriz Mel Maia usou as redes sociais na noite de terça-feira, 25, para compartilhar algumas fotos de seu fim de semana badalado. Um detalhe, no entanto, chamou atenção dos seguidores e aumentou ainda mais os rumores de que a artista estaria solteira.

Em meio as imagens publicadas, é possível perceber que Mel curtiu um evento de música eletrônica em Curitiba, no Paraná, sem a companhia do então namorado, o surfista português João Maria Pereira. A ausência do rapaz não foi o único motivo da desconfiança de um possível fim do relacionamento.

Fãs da famosa estão em alerta desde o dia 12 junho, o Dia dos Namorados. Além de não terem passado a data comemorativa juntos, Mel Maia e João Maria não trocaram nenhuma declaração de amor pública.

No dia em questão, a eterna Ritinha de 'Avenida Brasil' (2012) jantou com algumas amigas no Rio de Janeiro. "A música romântica atrás, Feliz Dia dos Namorados, né amiga?", brincou Mel ao publicar um registro no restaurante. Apesar dos rumores, os dois continuam se seguindo nas redes sociais.

Vale lembrar que João Maria reside em Portugal, enquanto Mel Maia mora no Rio de Janeiro. Os dois assumiram o romance no dia 1º de janeiro deste ano, poucos minutos após a chegada de 2024.

Recentemente, em entrevista à revista Mensch, a artista revelou o que deseja realizar daqui para frente em sua carreira pessoal e profissional. Além disso, Mel também ressaltou que os planos incluem a relação com o companheiro.

Mel Maia se despede de namorado após 3 meses morando juntos

No início de junho, a atriz Mel Maia se despediu de seu namorado, o surfista português João Maria Pereira. O casal estava morando juntos no Rio de Janeiro há três meses, mas o atleta precisou voltar para Portugal e ganhou uma despedida de sua amada nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Mel publicou um vídeo no carro com João, enquanto o levava para o aeroporto. "Vai me deixar...", escreveu a artista, que em seguida compartilhou algumas fotos com o namorado durante sua estadia no Brasil. Ela ainda adicionou uma fotinho chorando de saudades com a sequência.

João, por sua vez, também se despediu de Mel ao publicar uma foto em suas redes sociais. "Amo te tanto mo. Vai passar rapidinho", garantiu o surfista. A atriz republicou a foto e declarou: "Eu tô desabando mas ok mo, te amo", escreveu ela.