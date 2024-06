Virginia Fonseca protagoniza momento doloroso e desabafa: 'Não tem como'

Ao fechar mala, Virginia Fonseca protagoniza acidente doloroso e compartilha momento com seguidores; veja o que aconteceu com ela

A influenciadora Virgnia Fonseca iniciou o dia se divertindo com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, até ser surpreendida por um pequeno acidente com sua unha e a derrubada da música de Zé Felipe no Spotify. Em sua rede social, ela compartilhou e desabafou sobre a situação nesta quarta-feira, 26.

Após postar vídeos fofos das herdeiras mostrando todo seu charme e esperteza, a apresentadora apareceu abalada por conta da quebra bem na carne de sua unha. A loira então detalhou o momento dolorido, que aconteceu enquanto foi fechar uma de suas malas, já que está no apartamento dos sogros, Leonardo e Poliana Rocha, em São Paulo, para gravar seu programa no SBT.

Virginia Fonseca então iniciou falando como o dia começou perfeito até que: "Mas, aconteceram algumas coisas que, o inimigo ele tenta, né? Fui fechar a minha mala, a minha unha lascou, aí tava ardendo tanto, na hora que lasca, não tem como não ir na carne".

Depois de exibir seu dedo com curativo, a famosa então contou o que aconteceu com Zé Felipe e sua nova música, Desilusão MTG. A empresária então comentou sobre as provações de o "inimigo tentar" eles.

Grávida de seu terceiro filho, que se chamará José Leonardo, a influenciadora comentou sobre a obra que a sogra está fazendo por conta do pequeno. Virginia Fonseca então fez uma revelação sobre o cômodo de seus filhos na mansão do sertanejo Leonardo.

Virginia faz declaração em local inusitado do corpo para Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca fez uma declaração especial para o esposo, o cantor Zé Felipe, com quem já tem duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, e ainda terá seu primeiro menino, o bebê José Leonardo. Na sexta-feira, 21, ela então resolveu fazer as iniciais do amado em um local diferenciado.

Contente com a declaração original da esposa, o herdeiro do sertanejo Leonardo com Poliana Rocha então compartilhou um registro exibindo a homenagem especial. Zé Felipe então comemorou suas letras na unha da apresentadora do SBT. Veja como ficou a declaração.