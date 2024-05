Tereza, do BBB 19, atualiza estado de saúde do filho, que luta contra as drogas: ‘Sem palavras’

Em entrevista à CARAS Brasil, a assistente social Tereza Souza, do BBB 19, fala da internação de David, que completa 14 dias em clínica de reabilitação

A psicanalista e assistente social Tereza Souza (58), participante do BBB 19, está bastante esperançosa em relação ao tratamento do filho Ettory David (37), que luta há cinco anos contra as drogas. Às vésperas de completar 15 dias de internação em uma clínica de reabilitação em Gravatá, município que fica a 84 km de Recife, a ex-BBB conta, em entrevista à CARAS Brasil, nesta sexta-feira, 29, como o filho caçula vem reagindo nesses últimos dias. Ele tem recebido também o apoio do terapeuta Sandro Barros, que cuidou do ator Sérgio Hondjakoff (39), o eterno Cabeção de Malhação.

“Ainda não falei com ele (David) depois que ele foi internado, mas tenho notícias dele todos os dias, por meio da clínica. Tenho falado sempre com o Sandro. Antes de ter esse apoio dele (do Sandro), a clínica falou que ia analisar para que a linha de um terapeuta não interferisse na linha do outro, porque a própria clínica tem o atendimento com terapeuta. Mas Sandro falou com a direção, e ela o autorizou a fazer essa terapia, uma vez por semana, on-line. Fiquei muito feliz”, conta.

“Primeiro, pela disponibilidade desse gigante chamado Sandro Barros, né? Por ele ligar para o David, por estar dando essa assistência toda (...) Nossa, fico sem palavras para agradecer a tudo o que está acontecendo. Vejo, não é só um desejo de mãe, mas vejo, sim, uma luz, uma luz muito forte no fim do outono. Tenho certeza que esse é o último internamento do meu filho. Por toda a estrutura, por todo apoio, pela clínica que ele está, pela forma como o psicólogo trata, pelo feedback que tenho recebido dos psicólogos, pela ajuda de Sandro, eu tenho certeza que esse é o último internamento dele!”, acrescenta Tereza.

O terapeuta, especializado no acolhimento e encorajamento de dependentes químicos, conta que está conversando diretamente com o profissional da clínica. “A gente falou sobre autossuficiência, sobre como que vai ser quando ele sair de lá, pra ele não recair, qual a estratégia que a gente vai usar (...) Vamos criar um cronograma terapêutico personalizado para ele. Falei pra ele (David) que ele não está sozinho, que vou ajuda-lo, e que semana que vem ligo para ele de novo. Foi uma sessão não muito demorada, mas profunda”, informa o especialista. “Ele esta muito feliz, está bonitão. São só 14 dias e já teve essa mudança! Mas tem muito para trabalhar, né? Do discernimento emocional”, emenda.

Tereza comenta que por ser uma ex-BBB conseguiu chamar a atenção das pessoas com mais rapidez e salvar seu filho a tempo. “Meu coração é só alegria e gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao universo, gratidão às pessoas que me seguem, gratidão por eu ter passado no BBB, porque se eu não tivesse tido essa evidência no programa a nível nacional, talvez eu não tivesse com o meu filho hoje. Não tivesse conseguido interná-lo naquele período tão crítico que ele estava. Quando encontrei ele deitado, sem forças pra levantar, eu o alimentando (...) E na hora que ele criou uma força, já correu pra boca. Então, gratidão a tudo, tudo na vida. A gente tem que ser grato”, ressalta.

Pensando em outras mães, que como ela lutam para salvar seus filhos, mas que não têm a mesma visibilidade que ela, a assistente social resolveu criar um grupo no Telegram para ajuda-las. “O título do grupo é Mãe de um Adicto (indivíduo que tem dependência química de determinada substância), onde eu tenho orientado outras mães a procurar ajuda e a forma a qual”, finaliza.