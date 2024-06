Mãe de Neymar Jr revela motivo para viajar apenas com o neto após críticas

Após receber críticas por viajar sem Mavie, mãe de Neymar Jr abre álbum de fotos e detalha a razão para sair de férias apenas com o neto, Davi Lucca

Depois de receber críticas por viajar sem a neta Mavie, de oito meses, a mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves abriu seu álbum de fotos e detalhou a razão para sair de férias apenas com o neto, Davi Lucca, de 11 anos. Em suas redes sociais, ela explicou que está criando memórias com o menino e agradeceu a companhia dele durante a viagem.

Em seu perfil no Instagram, Nadine mostrou que aproveitou alguns dias ao lado do neto, fruto do antigo relacionamento entre o jogador de futebol e a empresária Carol Dantas, na Noruega. Entre os cliques, ela aparece curtindo diversos passeios e se divertindo bastante com o menino, que já está crescendo e se tornando um rapazinho.

Na legenda da publicação, a mãe do craque abriu o coração e explicou o motivo de ter realizado a viagem apenas com o neto mais velho: “Estes foram alguns dos momentos que passamos juntos, tudo serão guardados para sempre, você fez-me muito feliz. Eu peço a Deus para te guardar, e proteger-te sempre”, iniciou o relato.

“Que você nunca perca a sua essência. Que a cada obstáculo da vida, você saiba que não sou só a sua avó e sim a sua amiga, para que você sempre precisar, seja o que for, estarei sempre aqui por você, o meu bebê. Obrigada pelas risadas, pelas brincadeiras, por tudo que fizemos por este momento único, um pelo outro, como você mesmo falou”, ela se derreteu.

“Te amo meu bebê”, Nadine finalizou a declaração. Nos comentários, a mãe do menino parabenizou a ex-sogra pela atitude e contou que o herdeiro adorou viajar com a avó: “Essa viagem com toda certeza vai ficar marcada na memória de vocês dois. Muito lindo ver vocês juntos descobrindo o mundo e se divertindo muito”, comentou Carol Dantas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nadine Gonçalves (@nadine.goncalves)

Vale lembrar que Nadine já tinha compartilhado imagens da viagem com o neto anteriormente. Mas pouco tempo depois, ela passou a receber críticas e apagou a publicação, que repercutiu nas redes sociais. Na ocasião, muitos seguidores questionaram o motivo da neta caçula não participar da viagem ou aparecer com a avó.

Vale mencionar que os rumores de uma desavença com Bruna Biancardi, mãe de Mavie, não são recentes. Inclusive, Nadine ainda não segue a ex-nora nas redes sociais. No entanto, parece que a mãe do craque fez a viagem sozinha com Davi Lucca para criar memórias especiais com o neto, enquanto Mavie ainda é bebê.

Mãe de Neymar esbanja fofura em nova foto com a neta:

Nadine Gonçalves, mãe do jogador de futebol Neymar Jr, mostrou seu lado vovó babona com Mavie, filha caçula do craque com a influenciadora digital Bruna Biancardi. Nesta sexta-feira, 7, a famosa atualizou suas redes sociais ao lado da neta durante sua presença no leilão beneficente do instituto do filho; confira os cliques!