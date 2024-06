Heloisa Périssé se declara no aniversário do marido: "Te amo sem fim"

A atriz Heloisa Périssé compartilhou alguns cliques raros ao lado do marido, Mauro Farias, e prestou uma linda homenagem

Heloisa Périssé usou as redes sociais para se declarar para o marido, o diretor Mauro Farias, que completou 67 anos de vida nesta quarta-feira, 19.

No feed do Instagram, a atriz postou uma sequência de cliques inéditos com o amado e o parabenizou usando um trecho da música 'Teresinha', do cantor Chico Buarque, que faz aniversário no mesmo dia que seu marido.

"Faço uma homenagem dupla já que é seu aniversário e de Chico Buarque, de quem sou fã e que traduziu em música, exatamente o que sinto sobre nosso casamento!", escreveu a humorista no começo da legenda.

E completou com a música: "'O terceiro me chegou, como quem chega do nada, ele não me trouxe nada, também nada perguntou, mal sei como ele se chama, mas entendo o que ele quer, se deitou na minha cama e me chama de mulher! Foi chegando sorrateiro e antes que eu dissesse não, se instalou feito um posseiro dentro do meu coração'!!! Esse é você! Feliz aniversário! Te amo sem fim", declarou ela.

Heloísa e Mauro estão casados desde 2002 e são pais de Antônia, de 17 anos. A atriz também é mãe de Luisa, de 25 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator e humorista Lug de Paula.

Confira:

Heloísa Périssé recorda vida ao lado do ex-sogro, Chico Anysio

Autora, roteirista, humorista e atriz, Heloísa Périssé conta que algumas coisas em sua carreira e vida, aprendeu com Chico Anysio (1931-2012), grande referência da comédia e atuação no Brasil. Ela, que foi casada com Lug de Paula, filho do artista, recorda a relação com o ex-sogro em entrevista ao Ser Artista Podcast.

"O Chico me ensinou muito e tivemos uma convivência muito especial. Eu vivi com ele intimamente, porque nós viajávamos juntos, quando ele foi morar nos Estados Unidos eu e o Lug estivemos juntos com ele e ele tinha uma grande admiração por mim. Chico me ensinou muitas coisas, que eu levei para o resto da vida", disse ela em um trecho do bate-papo.

Do relacionamento com o ator, filho de Anysio, Périssé teve sua filha primogênita, Luísa Périssé que segue os passos dos pais na atuação, mergulhando também na comédia. Saiba mais!