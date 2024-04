Heloísa Périssé recorda vida ao lado do ex-sogro, Chico Anysio: 'Vivi intimamente'

Heloísa Périssé participou do Ser Artista Podcast e comentou sobre a relação com o ex-sogro, Chico Anysio, e recordou personagens marcantes

Autora, roteirista, humorista e atriz, Heloísa Périssé (57) conta que algumas coisas em sua carreira e vida, aprendeu com Chico Anysio (1931-2012), grande referência da comédia e atuação no Brasil. Ela, que foi casada com Lug de Paula (67), filho do artista, recorda a relação com o ex-sogro em entrevista ao Ser Artista Podcast.

"O Chico me ensinou muito e tivemos uma convivência muito especial", começa Heloísa Périssé. "Eu vivi com ele intimamente, porque nós viajávamos juntos, quando ele foi morar nos Estados Unidos eu e o Lug estivemos juntos com ele e ele tinha uma grande admiração por mim."

"Chico me ensinou muitas coisas, que eu levei para o resto da vida", completa. Do relacionamento com o ator, filho de Anysio, Périssé teve sua filha primogênita, Luísa Périssé (25) que segue os passos dos pais na atuação, mergulhando também na comédia.

Ao longo do bate-papo comandado pelo empresário Marcus Montenegro, que vai ao ar nesta segunda-feira, 22, às 20h, ela ainda recordou quando interpretou a grande humorista Dercy Gonçalves (1907-2008).

"O convite veio da própria Dercy. Quando eu estava gravando a minha primeira novela dentro do estúdio, veio na minha cabeça a minissérie da Dercy Gonçalves e eu virei para diretora e falei que ia fazer Dercy. Eu na hora que recebo, que recebo eu já trago a existência, porque a palavra tem força criadora", recorda.

Périssé também aproveitou para falar sobre o processo do ator e de seu trabalho. "Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo caminho e não pelo objetivo. E o dia que eu realizei isso, foi quando tudo na minha vida abriu. O caminho é nosso e o objetivo é pertence. Se você ama não interessa se você vai chegar, o importante é ir, é o caminho."

