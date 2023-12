Filha de Heloísa Périssé abre relação com o pai: 'Não nos vemos tanto'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luísa, filha de Heloísa Périssé e Lug de Paula, falou da relação com os pais e também de sua carreira artística

Luísa Périssé (24) surpreendeu internautas ao publicar uma foto ao lado da mãe, Heloísa Périssé (57), e do pai, Lug de Paula (66), o Seu Boneco da Escolinha do Professor Raimundo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abriu a relação com o humorista e comentou a influência dos pais em sua carreira.

Luísa é fruto do segundo casamento de Heloísa Périssé , que esteve com Lug de Paula entre 1992 e 2001. Ela conta que, atualmente, seu pai mora em Florianópolis, Santa Catarina. "Acaba que não nos vemos tanto, mas nos falamos no WhatsApp todos os dias."

Para ela, foi um choque a repercussão da foto com o humorista. "Foi simplesmente a minha foto com mais curtidas da vida", diz. "Eu botava foto de biquíni para divulgar meus trabalhos, porque, infelizmente, é isso que viraliza no Instagram né? Mas agora vou botar foto com meus pais [risos]."

Leia também: Quem é o pai da filha de Heloísa Périssé? Jovem atriz surpreendeu ao revelar parentesco

A atriz conta que seus pais acabaram influenciando em sua carreira artística, mesmo que indiretamente. Ela acabou se inclinando para o lado do humor, assim como Heloísa e Lug de Paula, e já fez trabalhos para streaming e teatro.

Luísa ainda conta que, no início, seu pai sugeriu que ela seguisse outra carreira. "Quando eu era pequena e já dizia que ia ser atriz ele falava: 'Experimenta outra coisa, tem muito artista na família'. Até o dia que ele me viu em cima de um palco a primeira vez. Quando acabou a peça ele me falou: 'Minha filha, você disse ao que veio'. Hoje me apoia infinito, sempre me diz que me acha uma grande atriz."

Para além do apoio dos pais, ela afirma que a terapia a ajudou muito a lidar com as comparações entre os trabalhos, especialmente de sua mãe. "Se já existe comparação entre pessoas que não tem nada a ver, que dirá mãe e filha! Mas, graças a Deus, depois de 10 anos de terapia, já sou bem resolvida com isso e confio no meu taco."

Foto: Reprodução/Instagram @luisaperisse

Abaixo Luísa Périssé fala sobre o espetáculo Camareiras, a série Sem Filtro (Netflix), relação com as redes sociais, projetos para 2024 e reflete sobre tudo o que aconteceu em 2023. Confira a seguir trechos editados da conversa.

Assim como seus pais, você pretende guiar sua carreira na comédia?

A princípio sim, sou super do humor mas não me oponho a fazer outras coisas. com certeza vai ser um desafio e sempre com um toque de humor, iria adorar, por exemplo, fazer uma vilã... provavelmente bem humorada, mas iria adorar.

Você e a sua mãe fazem sucesso com seus vídeos bem-humorados na internet. Como você recebe o carinho do público nessa relação?

Eu adoro os nossos vídeos, as pessoas sempre se sentem íntimas da nossa relação, o que é maneiro porque sempre alguém se identifica, sendo mãe ou filha. Acho hilário que várias vezes umas pessoas me param na rua e falam: 'Você é a filha da Heloísa, adoro vocês'.

Sua mãe te deu algum conselho ao você entrar no mundo da arte?

Desde criança minha mãe fala que vai apoiar o que eu quiser fazer, ela sempre diz: 'Não importa o que você quiser fazer, estude e seja a melhor!'. Então eu sempre procurei seguir a minha linha do que acredito na arte que, não estranhamente, é o humor. Eu acho que o humor, apesar de ser uma coisa leve, não é leviano, a gente faz muita crítica com o humor, milita, traz à tona uma realidade difícil, mas de um jeito suave. Fiz muitos cursos de roteiro, escrevi uma comédia musical com minha melhor amiga e parceira, Castorine, então acredito que estou no caminho certo, eu e minha psicóloga [risos].

Você enfrentou algum desafio na produção da comédia musical?

Camareiras foi um desafio desde que começamos a escrever. Eu e Castor nos conhecemos no Zorra e, um dia, esperando para gravar, falamos: 'Já já vamos ter o nosso próprio programa e não vamos esperar para gravar'. Grande mentira, né? [risos]. Mas foi daí que surgiu a ideia de fazermos um projeto nosso, autoral. Pensamos em uma peça, escrevemos, mas logo entrou a pandemia e ficamos dois anos paradas, esperando o momento de estrear, porque teria q ser especificamente 4 de maio, que foi o dia de Cócegas e Minha Mãe é Uma Peça, então sabíamos que esse dia traria sorte! Foi bem desafiador esperar tudo isso e sermos as CEOs do projeto [risos], a gente que tinha que julgar o que era bom, não era, etc... e sempre pensávamos se estávamos indo no caminho certo! Depois descobrimos muita coisa nos ensaios com nosso mestre e diretor, João Fonseca, e com o brilho que ele deu, foi ótimo, e está só começando.

Você também estreou na série Sem Filtro, da Netflix. Como foi essa experiência?

Foi incrível fazer Sem Filtro. Durante as gravações e na repercussão que teve, vira e mexe as pessoas me mandam ou comentam perguntando: Cadê a segunda temporada?. Elogiam meu trabalho que, até então, era bem menos conhecido, então foi bem um divisor de águas pra mim. Além de ter ficado no top 10 da Netflix pelo maior tempão desde a estreia!

Foto: Reprodução/Instagram @luisaperisse

Como é ver o ano de 2023 agora, que estamos na reta final?

2023 foi incrível, estreei com a peça dos meus sonhos, meu primeiro projeto autoral oficial, estou numa peça com crianças, DPA, que é um sucesso bizarro, foi um ano de muito crescimento e aprendizado, coisas novas, tipo trabalhar com crianças [risos]. Está só esquentando para 2024 que com certeza vai ser meu ano!

E você tem novos projetos para 2024 que possa contar?

Tomara que a gente consiga continuar com Camareiras, nosso objetivo é voltar. Tenho uns projetos autorais com meu namorado e também sozinha, que são minhas músicas de humor! Parece loucura, e talvez seja, mas elas são zoeira pura, acho que pode ser um sucesso também.