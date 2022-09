Filha de Heloísa Périssé impressiona pela semelhança com atriz

Atriz Heloísa Périssé é vista passeando em shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro com filha

Nesta terça-feira, 13, a atriz Heloísa Périssé (56) foi vista passeando por um shopping da Zona Sul do Rio de Janeiro com sua filha caçula, Antônia (16), esbanjando simpatia. O que chamou a atenção mesmo foi a semelhança da garota com sua mãe.

Nos cliques, podemos ver as duas dando uma volta pelo shopping, e a semelhança de Antônia com Heloísa é realmente chamativa. Antônia é a segunda filha e caçula da atriz e comediante, que tem outra filha, Luisa de Paula, que é atriz e musicista.

Luisa de Paula (23) é fruto do relacionamento de Heloísa com Lug de Paula, que durou nove anos. Enquanto isso, sua meia-irmã mais nova, Antônia Farias, é filha do atual relacionamento da atriz, com Marcio Farias, com quem está junto desde 2002.

Veja as fotos de Heloísa Périssé com sua filha no shopping no Rio de Janeiro:

Heloísa Périssé passeando com filha em shopping - Créditos: Adão / AgNews

Heloísa Périssé fala sobre participação em Masked Singer BR

A atriz e comediante Heloísa Périssé encantou o público do The Masked Singer BR com a fantasia de Coxinha, fazendo sucesso com os jurados cantando músicas como Ragatanga, da banda Rouge, e Garota Nacional, do Skank.

Em entrevista, confessou que ficou surpresa com o convite de participar do programa. "Foi uma surpresa muito grande receber o convite para o programa, ainda mais como Coxinha. E foi muito legal participar. Eu quero ir de Coxinha a Dercy, a Monalisa, a Tati. Sou uma pessoa determinada a fazer tudo o que me deixa feliz", afirmou ela.

Também falou sobre sua fantasia. "Foi muito bom! Era muito divertido ver todo mundo ali e não ser reconhecida, quase uma capa da invisibilidade. A Coxinha tinha um mood de 'Pequena Miss Sunshine', porque ela não tinha ginga nenhuma, mas se esforçava para acompanhar o balé", confessou.