Aos 20 anos, Ana Castela supera cachê de Gusttavo Lima, diz jornalista

Sucesso no mundo da música, Ana Castela superou Gusttavo Lima e está cobrando um cachê maior do que o do sertanejo nos shows, diz jornalista

Não é de hoje que Ana Castela é um sucesso no mundo da música! Com apenas 20 anos de idade, a artista superou até mesmo Gusttavo Lima e, agora, está cobrando um cachê maior do que o dele nos shows. As informações são da jornalista Keila Jimenez, da TV Record.

Enquanto uma apresentação do sertanejo não sai por menos de R$ 800 mil, a cantora está cobrando de R$ 850 mil a R$ 1,2 milhão. "O show mais caro para você contratar nesse país", apontou Keila.

Além de brilhar nos palcos, Ana Castela foi a artista mais ouvida no Brasil em 2023, de acordo com o Spotify. A plataforma de streaming de áudio divulgou, em novembro do último ano, uma retrospectiva anual, que mostra os maiores sucessos no mundo da música do último ano.

A boiadeira, como é carinhosamente chamada pelos fãs, também liderou o ranking das canções mais escutadas no Brasil em 2023. O primeiro lugar é ocupado pela música Nosso Quadro; o segundo ficou com Leão, de Marília Mendonça.

Ana Castela e Gustavo Mioto surgem de mãos dadas em aniversário

Ao que tudo indica, os cantores Ana Castela e Gustavo Mioto estão juntinhos novamente! Na noite do último domingo, 28, os dois foram fotografados em clima de romance no aniversário de 50 anos do pai do artista, Marcos Mioto, celebrado em um bar em São Paulo.

Esbanjando alegria e simpatia, Ana Castela e Gustavo Mioto posaram sorridentes para os paparazzis e surgiram até de mãos dadas, dando indícios de que uma possível reconciliação realmente vem aí. Eles anunciaram o fim do namoro em janeiro deste ano, três meses após reatarem. Confira os registros clicando aqui!

Mais cedo, o cantor sertanejo usou as redes sociais para celebrar a data especial e parabenizou o pai. "Aniversário do Tony Stark hoje! Te amo e todos os dias aprendo contigo, pai. Obrigado por ser minha dupla nessa vida doida, e me ajudar a acreditar em nós mais que tudo mundo!!! 50ão do Miotão…", declarou Gustavo na legenda da postagem.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que os famosos são vistos juntos após o fim do namoro. Recentemente, Ana Castela e Gustavo Mioto se encontraram em um show da cantora Duda Bertelli, em Londrina, no Paraná. Na ocasião, o registro foi compartilhado nas redes sociais.