Gabriel Leone e Carla Salle se casam em cerimônia secreta no Rio de Janeiro

Após sucesso internacional como Ayrton Senna no cinema, Gabriel Leone oficializa sua união com Carla Salle em cerimônia discreta no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 21, o ator Gabriel Leone surpreendeu ao revelar que oficializou sua união com a atriz Carla Salle. No último final de semana, o casal, que está junto há oito anos, decidiu trocar alianças em uma cerimônia extremamente discreta, porém luxuosa, que aconteceu em meio a natureza e longe dos holofotes no Rio de Janeiro.

Foi apenas ao subir ao altar para oficializar sua união com a amada que o ator decidiu dividir os registros de seu casamento secreto. Através da Vogue, Gabriel e Carla compartilharam detalhes da cerimônia, que ocorreu pela manhã no campo e foi seguida de um almoço apenas para familiares e amigos mais próximos.

Com um vestido branco de seda e uma cauda de renda no estilo romântico, Carla disse o tão sonhado 'sim' e recitou seus votos para o ator, tendo a natureza como principal espectadora do casório. Gabriel também vestiu um terno tradicional e brincou com as cores ao apostar em tons diferentes entre as peças para trazer mais modernidade.

Em conversa com a Vogue, Carla aproveitou para refletir sobre a decisão de manter a cerimónia longe dos holofotes: “Além da celebração do nosso amor, tem também um sentimento de gratidão muito grande por aquelas pessoas que nos colocaram no mundo, nos conduziram a sermos quem somos hoje”, celebrou a artista.

Gabriel também comentou sobre a escolha do local do casório: “O casamento aconteceu na floresta, onde nos sentimos protegidos e conectados com as nossas crenças. O branco simboliza esse elo”, disse o ator, que recentemente ganhou destaque internacional ao interpretar o eterno piloto Ayrton Senna em séries e filmes.

Vale lembrar que recentemente, Leone negou que tivesse aberto o relacionamento com a artista: "Sim, sim, sim, sim. Totalmente fechado. À nossa moda", Gabriel brincou com os rumores e mencionou que estava prestes a se casar de ‘papel passado’ com a namorada em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Gabriel Leone leva Brasil para Hollywood em Ferrari:

Em fevereiro, Gabriel Leone estreou seu primeiro filme em inglês nos cinemas com o longa "Ferrari". Em entrevista à CARAS Brasil, durante pré-estreia do longa em São Paulo, o ator entregou desafios da produção, comentou momentos ao lado de estrelas internacionais e falou sobre levar sua nacionalidade ao interpretar Ayrton Senna para Hollywood.

"Acho que é muito fruto do meu trabalho, da carreira que venho construindo, de abrir as portas que eu abri com muita dedicação e ralação. É muito importante se dedicar ao seu trabalho, acreditar e sonhar. Mesmo que eu esteja fazendo um piloto espanhol em uma produção americana filmando na Itália, sou sou brasileiro e não tem jeito”, disse.

Ao lado de estrelas como Penélope Cruz, Shailene Woodley e Patrick Dempsey, o ator trabalhou nas gravações com o protagonista Adam Driver, com quem divide a maioria de suas cenas em Ferrari. "É um dos atores das novas gerações que eu mais admiro, acompanho a carreira dele há muito tempo. Ele foi muito generoso comigo”, comemorou.