Ex-BBB Gleici Damasceno ostenta curvas impecáveis em viagem: "Um espetáculo"

A ex-BBB Gleici Damasceno chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos ostentando seu corpo sarado

Gleici Damasceno, ex-participante do Big Brother Brasil 18, da TV Globo, movimentou as redes sociais nesta quinta-feira, 20, ao surgir esbanjando toda sua beleza natural.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz e influenciadora digital compartilhou duas fotos, de frete e de costas, em que aparece se refrescando no rio Envira, no Acre. Ao surgir usando um biquíni preto, ela ostentou suas curvas impecáveis.

"O banho nosso de todo dia", escreveu Gleici, recebendo vários elogios nos comentários. "Que linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa demais", falou outra. "Beleza perfeita da natureza", afirmou uma fã. "Essa mulher é um espetáculo", escreveu mais uma.

Gleici, vale dizer, está gravando o longa 'Maria da Liberdade — A Santa do Rio dos Pássaros', dirigido por Marcos Vinicius e Rodrigo Campos. Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, a obra é inspirada na vida de uma menina vítima de violência sexual, considerada santa popular pelos moradores da cidade de Feijó, no Acre. A ex-BBB será Maria, uma das três protagonistas que terão o mesmo nome e que não se conhecem até embarcarem em um batelão em busca de milagres.

Confira:

