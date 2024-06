Dakota Johnson passa por apuros e quase mostra demais durante programa

Na última quarta-feira, 19, Dakota Johnson participou do programa Jimmy Kimmel Live para comentar sobre o seu novo filme Daddio. Após o programa exibir um teaser do longa, as câmeras voltaram para a atriz que estava em apuros.

Dakota já estava segurando o vestido após uma das alças da peça arrebentar. "Dakota, seu vestido acabou de soltar. Você está bem? Devo pegar um pouco de fita adesiva?", perguntou o apresentador JimmyKimmel, aos risos.

Ao que parece, a artista levou a situação na esportiva. "Meu vestido simplesmente soltou. Bem, eu vou apenas segurá-la", disse Dakota, após tentar consertar a peça sem sucesso.

"Ok, você segura. Não vamos demorar muito. Apenas segure a parte importante", disse Jimmy, temendo que a famosa mostrasse demais. Dakota segurou a parte dos seios e seguiu normalmente o programa.

Em seguida, eles voltaram a comentar sobre o filme que também é estrelado por Sean Penn. "A propósito, vocês fizeram um ótimo trabalho nesse filme", elogiou Jimmy.

O filme Daddio, estrelado por Dakota Johnson, que também atuou em Cinquenta Tons de Cinza, ainda não tem data de estreia nos cinemas brasileiros.

#DakotaJohnson's dress 'fell off' in wardrobe malfunction during Jimmy Kimmel Live and she handled it like a pro. pic.twitter.com/XNfzNDIuoU