Após desabafo, Maya Massafera exibe pernões com look mínimo

Maya Massafera aposta em look mínimo e exibe seus pernões na web após fazer desabafo nas redes sociais; veja!

A influenciadora digital Maya Massafera continua encantando com seus looks chiquérrimos! Horas após fazer um desabafo nas redes sociais, a famosa apareceu novamente nesta quinta-feira, 20, para exibir seu corpo impecável para seus seguidores.

Em seu perfil oficial do Instagram, Maya apareceu com um vestido de couro curtíssimo e coladinho ao corpo. De salto bem alto, ela deixou seus pernões à mostra e encantou seus seguidores ao exibir sua beleza. A influenciadora complementou o look com um casacão de pele cinza, além de acessórios dourados, como cintos, brincos, colares e até mesmo uma bolsa da Versace.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maya Massafera (@mayamassafera)

Mais cedo, Maya Massafera havia publicado um desabafo sobre a transfobia que vem sofrendo desde o início do seu processo de transição. "Muitos se incomodam de eu não estar militando 24h por dia e estar postando looks caros. O que te incomoda? Eu ser uma mulher trans com esses looks caros e não estar no lugar de marginalização que você quer me colocar? Te incomoda uma mulher trans ter esses privilégios?", disse ela em um trecho de seu discurso.

"Temos que cobrar dos nossos políticos! A dignidade e os direitos humanos não devem ser limitados por preconceitos. Ser mulher não é fácil, ser mulher trans é mais difícil ainda. Mas como é prazeroso", complementou Maya. Clique aqui e leia o texto completo!

Maya Massafera irá realizar nova cirurgia na voz

Na última quarta-feira, 19, Maya Massafera confirmou que irá refazer sua cirurgia na voz, feita durante seu processo de transição de gênero há poucos meses. Isso porque ela não gostou do resultado da operação, tendo afirmado antes que estava um pouco rouca e quase não conseguia falar apropriadamente.

"Quero começar falando que eu estou ótima e feliz da vida! Sobre a voz, realmente não deu certo, mas graças a Deus só essa cirurgia entre todas que eu fiz que deu B.O. Então estou no lucro! Tive que esperar 3 meses para refazer com toda cautela necessária! Os 3 meses vão finalizar agora e já estou com a cirurgia marcada, aqui em SP e tá tudo ótimo", detalhou.

Maya ainda aproveitou o momento para responder algumas dúvidas e explicou o porquê preferiu ficar um tempo sem falar na internet. "Algumas dúvidas que vocês têm: por que não falo mesmo assim? Minha voz muitas vezes não sai nada. Sabe quando você está muito rouca que às vezes sai e às vezes não sai? É tipo isso. Então eu decidi esperar e falar no meu tempo. Cada um tem seu tempo!", explicou.

Ela ainda afirmou que esse momento de silêncio tem sido um grande ensinamento em sua vida. "E vou falar uma coisa e não me leve a mal. Mas está fazendo muito bem pra mim não estar falando muito. Aprendendo a meditar, a não falar m*rda, a falar só o necessário", disse.

Por fim, Maya ainda comentou sobre os memes na internet, que lhe imitam mandando beijinhos e corações com a mão, ao invés de falar em vídeos. "E eu ri absurdamente muito esses dias vendo vocês me imitando. Continuem assim e dica: leve isso pra vida! Quando sentir uma energia estranha, beijinho, coração e fui! Kkkkk", finalizou ela com um conselho bem-humorado.