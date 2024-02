Gabriel Leone leva Brasil para Hollywood em Ferrari: 'Nosso DNA'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabriel Leone entrega desafios de seu primeiro filme em inglês e comenta momentos ao lado de estrelas internacionais

Gabriel Leone estreia seu primeiro filme em inglês nos cinemas nesta quinta-feira, 22, com o longa Ferrari. Em entrevista à CARAS Brasil, durante pré-estreia do longa na última terça-feira, 20, em São Paulo, o ator entregou desafios da produção, comentou momentos ao lado de estrelas internacionais e falou sobre levar sua nacionalidade para Hollywood: "Nosso DNA".

"Acho que é muito fruto do meu trabalho, da carreira que venho construindo, de abrir as portas que eu abri com muita dedicação e ralação. É muito importante se dedicar ao seu trabalho, acreditar e sonhar. Mesmo que eu esteja fazendo um piloto espanhol em uma produção americana filmando na Itália, eu sou brasileiro e não tem jeito, a gente leva nosso DNA e cultura para todos os lugares que a gente vai", declarou Gabriel Leone .

Entre os desafios de trabalhar em seu primeiro filme em inglês, o ator destacou que a preparação ajudou a dar vida ao papel do piloto Alfonso de Portago com mais tranquilidade. "Foi a minha primeira experiência atuando e sendo dirigido em inglês, e, ainda por cima, filmando na Itália. Pelo menos metade da equipe era italiana e eu estava morando lá em Módena, então escutava italiano o dia inteiro. A outra metade da equipe era americana, falando inglês, então a língua foi essa primeira aventura".

"Eu diria que foi bem tranquilo, porque já vinha me preparando com o inglês. Como o meu personagem é espanhol, mas tinha um background de ter morado em vários lugares, ele tinha um inglês muito bom e um sotaque meio genérico. Foi uma escolha do próprio diretor de manter o meu sotaque", acrescentou Gabriel Leone.

Ao lado de estrelas como Penélope Cruz, Shailene Woodley e Patrick Dempsey, o ator trabalhou nas gravações com o protagonista Adam Driver, com quem divide a maioria de suas cenas em Ferrari. "É um dos atores das novas gerações que eu mais admiro, acompanho a carreira dele há muito tempo. Ele foi muito generoso comigo, nossa troca em cena foi incrível. Mesmo quando eu não estava contracenando, só de estar próximo dele, vendo ele atuar de perto, foi maravilhoso", afirmou.

Além da experiência com o astro de Hollywood, Gabriel Leone fez questão de destacar sua relação com o diretor do filme, Michael Mann, de quem é fã desde criança. "Foi um sonho ter essa primeira experiência sendo dirigido pelo Michael Mann. Ele ainda é um dos grandes diretores em atividade e, desde o primeiro momento, ele me passou muita confiança. A gente se divertiu muito, nos demos muito bem tanto em cena quanto fora de cena. Até hoje, a gente se fala e tem uma relação de carinho e amizade", completou o ator de Ferrari.