Alice Braga reflete sobre importância de atores brasileiros em Hollywood: 'Furando a bolha'

Em entrevista à CARAS Brasil, Alice Braga celebrou estreia internacional de Gabriel Leone, exaltou amizade com o ator e apontou futuros projetos

Alice Braga (40) marcou presença na pré-estreia do filme Ferrari, na noite da última terça-feira, 20, em São Paulo, e aproveitou para celebrar a estreia do amigo, Gabriel Leone, no longa internacional. Em entrevista à CARAS Brasil, durante o evento, a atriz exaltou a amizade, apontou futuros projetos com o artista e refletiu sobre a importância de atores brasileiros em Hollywood: "Furando a bolha".

"Fico muito feliz em ver cada vez mais brasileiros lá fora. É muito bom, a gente tem muita coisa boa no Brasil para mostrar, a nossa cultura, o nosso talento. Quanto mais atores forem trabalhar lá fora e levar o nosso país e a nossa arte, vai ser maravilhoso", declarou Alice Braga , que ganhou fama como brasileira no exterior ao estrelar produções de Hollywood.

Depois de dividir as telas com Gabriel Leone no filme Eduardo e Mônica, de 2022, a estrela comemorou a estreia internacional do colega no longa Ferrari, que chega aos cinemas brasileiros em 22 de fevereiro. "O Gabriel é um grande amigo. Sempre soube que ele é um grande ator, então poder ver ele furando essa bolha, entrando em um outro mercado e podendo desbravar novas trocas culturais é muito especial. Ele é um ator incrível que só vai crescer e explodir lá fora", compartilhou ela.

Para além da amizade, Alice Braga destacou a admiração pelo ator e garantiu que os dois planejam renovar a parceria no trabalho. "Guardo o carinho e a admiração profunda que eu tenho pelo Gabriel como ator. Ele é generoso e muito talentoso. Temos várias ideias para futuros projetos, estamos trabalhando para isso". "Internacionais eu não sei, mas sonho muito em trabalhar com ele, porque é um ator que me inspira demais", completou a atriz.

Durante o evento, Alice Braga também reencontrou o diretor Fernando Meirelles, com quem trabalhou no filme Cidade de Deus, em 2002. Além de colocar a conversa em dia, a atriz aproveitou para deixar seu contato com o cineasta e trocar abraços com o amigo de longa data.

FOTOS: VAN CAMPOS/AGNEWS