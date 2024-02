Marcos Pasquim defende mudanças da profissão: 'A TV não é mais soberana'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marcos Pasquim comentou sobre novo momento longe da TV aberta e trabalhos no streaming

Longe da televisão aberta há alguns anos, Marcos Pasquim (54) tem se dedicado aos trabalhos no streaming, onde tem feito parte de duas produções marcantes. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator avaliou como positiva as mudanças envolvendo sua profissão, que tem gerado mais empregos para os artistas.

"Eu sou ator e é um grande privilégio viver da minha arte. Os tempos mudaram, a TV aberta não é mais soberana e isso é algo muito positivo. O leque se abriu e, com ele, inúmeras oportunidades de trabalho. Sou muito grato por todos os trabalhos ao longo da minha trajetória na TV aberta e mais ainda pelas oportunidades surgidas pelo streaming", disse.

Em janeiro, Pasquim estreou na Netflix com a série infantojuvenil Luz, que conta a história de uma garotinha criada em uma aldeia indígena e que vai parar em um orfanato. Em busca de descobrir suas origens, ela parte em uma jornada ao lado de seus amigos. "É um projeto do qual tive muito prazer em fazer. Uma série infantojuvenil para a família brasileira. Na história, interpreto Baltazar, um cara boa praça e fiel amigo de Luz, vivida por Marianna Santos", conta ele, sobre a série que tenta aproveitar o sucesso das novelinhas infantis brasileira na plataforma.

No ano passado, Pasquim apareceu no elenco da série Fim, adaptação do Globoplay para o livro escrito por Fernanda Torres - considerado um best seller da categoria. Na produção, ele interpreta Jairo, par romântico de Debora Falabella. Segundo o ator, estar no projeto foi um verdadeiro presente.

"Não tinha dúvida que seria um grande sucesso pelo conjunto da obra. Uma série que nos faz refletir a todo momento. Profunda e necessária. Personagens reais, com dramas reais. Um elenco maravilhoso. Minha parceria com Débora Falabella foi incrível", celebra.

Mas apesar das diversas oportunidades que surgiram em sua carreira nos últimos anos, Marcos confessa que sente saudades da televisão. No entanto, ele acredita que é importante também se jogar em projetos diferentes, algo que se tornou comum entre os atores da atualidade. "Os tempos mudaram e junto com a TV aberta, inúmeros projetos acontecem paralelamente", diz.

"Se o trabalho me agradar, faço com toda a dedicação que sempre tive ao longo dos meus 30 anos de carreira, independente que seja para streaming ou TV aberta", destaca o ator, que finaliza aos risos pedindo por trabalhos na TV: "Estou disponível para conversas".