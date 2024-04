Dentista das celebridades relembra transformação feita em Anderson Leonardo: ‘Ele sorria com a alma’

Em entrevista à CARAS Brasil, Anderson Bernal, o mesmo que cuidou dos dentes do Belo, relembra tratamento e alegria contagiante de Anderson Leonardo

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, que morreu aos 51 anos, na última sexta-feira, 26, em decorrência de um câncer, passou por uma transformação em 2015. O cantor, que tinha dentes tortinhos e encavalados, passou a exibir um sorrisão branquinho, com dentição superalinhada, graças ao dentista das celebridades Anderson Bernal, o mesmo que cuidou de Belo (50). Em entrevista à CARAS Brasil, o profissional relembra a experiência que teve com o pagodeiro e destaca o quanto ele era uma pessoa carismática e divertida. "Ele sorria com a alma", declara.

Bernal esteve por sete anos na Record, atuando nos quadros Transformação da Face e Plantão de Dúvidas, que iam ao ar no programa Hoje em Dia. Em 2015, o apresentador Geraldo Luís (51), que na época comandava o Domingo Show, na emissora, o convidou para fazer a transformação do músico, que durou quatro meses e custou em torno de R$ 100 mil, o que foi custeado pela atração.

“O Anderson já tinha me procurado para fazer a transformação do sorriso dele, justamente quando eu estava no Transformação da Face, quadro que criei. E aí, a gente fez um tratamento reabilitador, que deve ser executado por pessoas sérias, não é só uma transformação qualquer. E foi o que a gente fez. Então, a partir daí, a gente combinou na Record e fez a gravação, a transformação do sorriso dele. A gente fez uma reabilitação completa nele. Na época, utilizamos todas as especialidades. Ele teve que fazer o uso de aparelho por três meses para alinhar os dentes. A gente partiu para a parte cirúrgica e, depois, fizemos todas as partes estéticas nas coroas, todas em 3D”, conta.

“E repercutiu bastante, porque a gente entregou o sorriso dele ao vivo, no Domingo Show. Foi muito bacana! A gente fez a revelação, como se fosse o Transformação da Face. Ele era um cara alegre. Me lembro que ele estava usando (no programa, pra revelar o novo visual) uma máscara com um sorriso, sabe? E quando ele tirou, o grupo Molejo cantou. Foi superincrível, um momento superbacana. Foi alegre aquela transformação dele. E a gente deu um novo sorriso para ele, sem perder a personalidade que ele sempre teve. Aquele sorriso marcante, aberto. Ele sorria com a alma. A gente só alinhou o sorriso dele de novo. Não perdeu a personalidade dele um minuto”, emenda Bernal.

O dentista destaca que a ideia era melhorar a autoestima do cantor. “É o sorrisão do Anderson, do Molejo, né? Então, sorrisão feliz. E a gente continuou esse sorriso que ele já tinha, só que de uma forma mais alinhada, mais bacana, dando maior qualidade de vida para ele, melhorando a autoestima também. Apesar de que ele era feliz sempre. De qualquer jeito, ele era um cara feliz. E a gente conseguiu deixar isso de uma maneira que a entrega foi incrível”, fala.

Bernal ainda relembra o jeito divertido de Anderson no consultório. “Ele falava: ‘Doutor, sei que você vai me deixar mais lindo do que já sou’. E aí, ele chegava na consulta, pegava o scanner, brincava com o scanner que passa na boca, passava no rosto (risos). Conversava com todas as assistentes, chegava dançando. A gente sempre se divertia muito com ele. Ele chegava daquele jeito sempre irreverente, feliz dele, né? Toda consulta era uma festa”, conta. “E ele não tinha medo de ficar melhor, né?”, salienta.