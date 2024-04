Alane revela se já conversou com Nizam e Juninho após o BBB 24

Após viver um affair com Nizam e discurtir com Juninho durante o BBB 24, Alane Dias revelou se tem vontade de conversar com os ex-brothers

Alane Dias foi a última eliminada do Big Brother Brasil 24, e mesmo não sendo uma das finalistas do reality da TV Globo, conquistou muitos fãs nas redes sociais. Atualmente, ela está com cinco milhões de seguidores no Instagram.

Durante o programa, a bailarina ficou muito amiga de Beatriz Reis, viveu um breve affair com Nizam, e discutiu com Juninho, sugerindo ter sido vítima de assédio pelo motoboy, e todas essas situações repercutiu muito nas redes sociais.

Em entrevista ao jornal O Globo, a paraense garantiu que segue muito amiga da vendedora do Brás, mas afirmou que não pretende manter contato com alguns colegas de confinamento. "Eu não tive contato com o Nizam, a gente não se falou. No máximo os nossos olhares se cruzaram, mas a gente não se falou em momento algum."

"Foi a única pessoa com quem eu não falei de fato. Não tive a oportunidade e não tive vontade também, para ser sincera. É uma pessoa com quem eu não quero resolver nada, é indiferente para mim. O Juninho também. Então foram duas pessoas com quem eu realmente não falei", explicou a ex-sister.

Alane ainda falou sobre uma possível amizade com Isabelle Nogueira fora do reality. As duas se aproximaram na reta final do programa, contudo, a amazonense ficou chateada ao ver algumas falas da bailarina sobre ela durante a atração. "As coisas que eu falei dela foram na segunda semana. Eu acho que, no programa, assim como na vida real, as pessoas mudam de ideia e se reposicionam. Inclusive Isabelle e Matteus, por exemplo, se votavam no início do jogo. No final, estavam juntos e muito aliados. Ainda não tive oportunidade de conversar com ela, mas estou sempre aberta. É uma pessoa por quem tenho um carinho muito grande", ressaltou.

A ex-sister também falou sobre ter acumulado algumas dívidas quando decidiu se mudar Belém do Pará para São Paulo em busca de mais oportunidades profissionais. "Aos poucos estou colhendo os frutos do pós-BBB. A dívida é grande, ainda estou quitando. Ainda não foi (paga) completamente, mas aos poucos vai. Está próximo", garantiu.

Globo escala Alane para promover emissora com publicidade

Alane Dias já está dando os primeiros passos desde sua saída do BBB 24. Apontada como uma das participantes mais promissoras do reality show, a paraense está seguindo os mesmos passos de Beatriz Reis dentro da TV Globo e se tornando uma certa queridinha quando o assunto é publicidade.

Nesta quarta-feira, 24, ela foi escalada pela TV Globo para divulgar a emissora em Fortaleza, no Ceará. Na ocasião, ela esteve no Gexperiêncie, evento o qual a emissora organiza para promover programas de sua programação como o Big Brother Brasil e o The Masked Singer. Saiba mais!