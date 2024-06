Filha de Virginia surpreende ao imitar mania do avô Leonardo: 'Tomar'

Ao ser questionada sobre o que fará quando crescer, filha de Virginia, Maria Alice, surpreende ao imitar o avô Leonardo dizendo que tomará bebida

A filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de 3 anos, surpreendeu ao falar o que fará quando crescer. Neste domingo, 23, a influenciadora postou um vídeo da menina contando o que realizará na vida adulta e divertiu ao imitar os avôs, Leonardo e Margareth Serrão.

No registro, a primogênita do casal apareceu respondendo ao ser questionada o que fará quando crescer: "Tomar". Em seguida, a apresentadora do SBT perguntou o que seria a bebida e Maria Alice divertiu a mãe ao falar "cerveja".

"Tomar cerveja, fazer tatuagem...", contou a garota sobre o que pretende fazer quando tiver mais idade. "Será que é neta do Leonardo e da Margara?! E filha do Zé felipe kkkkkk omggggggg kkkkkkk", divertiu-se Virginia ao compartilhar a revelação da herdeira.

Grávida de seu terceiro filho com Zé Felipe, a famosa colocou o nome do primeiro menino deles de José Leonardo, em homenagem ao cantor Leonardo. A chegada dele está prevista para setembro e o bebê já vem ganhando vários presentes luxuosos. Inclusive, ele foi mimado com um macacão de grife de valor milionário.

Veja o vídeo da filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia faz declaração em local inusitado do corpo para Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca fez uma declaração especial para o esposo, o cantor Zé Felipe, com quem já tem duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, e ainda terá seu primeiro menino, o bebê José Leonardo. Na sexta-feira, 21, ela então resolveu fazer as iniciais do amado em um local diferenciado.

Contente com a declaração original da esposa, o herdeiro do sertanejo Leonardo com Poliana Rocha então compartilhou um registro exibindo a homenagem especial. Zé Felipe então comemorou suas letras na unha da apresentadora do SBT. Veja o que ela fez aqui.