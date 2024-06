Filha de Virginia choca ao conseguir aprontar quebradeira: 'Muita força'

Com menos de dois anos, filha de Virginia, Maria Flor, choca ao conseguir quebrar item improvável de casa e deixa família perplexa

A filha mais nova de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor, de menos de 2 anos, conseguiu aprontar mais uma e deixou a avó, Margareth Serrão, perplexa com sua força. Nesta quinta-feira, 27, no café da manhã, a senhora contou o que a neta fez e a deixou boquiaberta.

Segundo a mãe da apresentadora do SBT, a pequena anda quebrando vários objetos não apenas na mansão onde moram em Goiânia, mas também na vizinha. Margareth Serrão revelou que Maria Flor derrubou um vaso da vizinha e que não parou por aí. No banheiro de casa, ela conseguiu quebrar a tampa da privada.

"Como pode uma criança de menos de dois anos quebrar a tampa de um vaso?", questionou a avó chocada com a habilidade da menina. Engraçada, Maria Flor respondeu para se justificar e tirar a culpa: "A mão". "Você tá com muita força", comentou Margareth sobre a pequena.

Ainda nesta quarta-feira, 26, Virginia Fonseca compartilhou um perrengue que passou durante sua passagem por São Paulo no apartamento de Poliana Rocha e Leonardo. Além de ter protagonizado o momento doloroso, ela falou sobre a derrubada da música de Zé Felipe no Spotify.

Veja a reação da filha de Virginia Fonseca:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia faz revelação sobre quarto dos filhos na casa de Poliana Rocha

A influenciadora Virginia Fonseca reagiu ao ver mais uma obra sendo feita no quarto dos filhos na mansão de seus sogros, o cantor Leonardo e Poliana Rocha. Nesta terça-feira, 25, a apresentadora do SBT repostou o vídeo da reforma que está sendo feita no cômodo e fez uma revelação sobre ele.

A empresária então comentou que o espaço usado para os seus filhos e que agora está recebendo uma nova decoração por conta da chegada de José Leonardo, seu primeiro menino com Zé Felipe, era inicialmente o quarto do esposo. Com o nascimento de Maria Alice, ele foi transformado para a garota e depois recebeu novos detalhes por conta de Maria Flor.