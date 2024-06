Longe das novelas há oito anos, Monique Curi entra em Família É Tudo: ‘Trama importantíssima'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Monique Curi revela convite do diretor artístico Fred Mayrink para atuar em Família É Tudo, na pele de uma médica

Mestre de cerimônias do concerto Sinatra For You, Monique Curi (56) conversou com a CARAS Brasil sobre o projeto do diretor artístico de Família É Tudo, Fred Mayrink, cantando Frank Sinatra (1915-1998) nos palcos. Após apresentação na última sexta-feira, 21, no Teatro do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, além de tecer elogios ao artista, ela revela participação especial na novela da TV Globo, que vai ao ar no início de julho. “Trama importantíssima", entrega.

Os fãs de Monique vão poder matar as saudades da atriz na telinha, em breve. Ela foi convidada para interpretar uma médica na novela das sete. Sua personagem entrará em cena a partir de 3 de julho. “Conheci o Fred fazendo a novela Salve Jorge, e a gente ficou muito amigo, ele admirava muito o meu trabalho. Então, quando ele consegue, ele me convida para fazer (trabalhos). Estou fazendo uma participação muito legal na novela Família Tudo, é uma médica. Vai entrar a partir do dia 3 de julho. É uma personagem bem legal, só não posso contar a trama, porque é uma trama importantíssima da novela. Vou contracenar com o Renato Góes, protagonista, e é muito bacana”, revela.

A artista aproveita para falar que tem se reinventado nos últimos anos: “Na verdade, essa profissão (a de atriz) é bem complicada, né? A gente fica esperando o convite e tal. Então, dei uma guinada na minha história. Hoje em dia, faço um trabalho lindo, palestras pelo Brasil inteiro, sou escritora de livro (...) Me reinventei. Mas quando aparece um convite, é uma coisa muito gratificante, porque essa profissão".

“Um outro dia, uma pessoa falou assim para mim: ‘Nossa, Monique, mas você fala tão bem diante das câmeras’. Falei: Gente, comecei a falar diante das câmeras com três anos de idade, em 1971. Eu já era atriz, eu fazia publicidade (...) A primeira novela foi em 1978, mas comecei na televisão decorando texto e falando para as pessoas, em 1971, ou seja, faço a vida inteira. Então, é muito gratificante quando vem um convite. Nem que seja só uma participação. Eu faço com o maior amor do mundo, sigo adiante em meu propósito”, emenda a atriz.

SINATRA FOR YOU

Monique Curi participa do projeto desde a primeira apresentação de Mayrink. “Tive essa honra. Me sinto lisonjeada porque o show é um fenômeno, o Fred cantando Frank Sinatra é uma coisa assim (...) É muita emoção. Então, quando ele me convidou lá atrás para ser apresentadora, a mestre de cerimônias, foi um orgulho para mim, desde o primeiro”, diz.

A atriz também confessa que é fã das músicas de Sinatra. “O Frank Sinatra e o Frank Sinatra, né? Ainda mais eu, da minha geração, que também sou do século passado (risos). Então, a gente tem essa relação. Mas realmente eu me apaixonei mais com o Fred, porque o Fred canta todas as músicas, não só as mais famosas, aquelas que a gente vive ouvindo no rádio e tal. Eu realmente acho ele (Sinatra) um ícone da música popular do século passado e Fred, fazer essa homenagem junto comigo é uma honra”, fala.

Monique Curi é mestre de cerimônias do concerto Sinatra For You - Divulgação/Beatriz Damy

MAIS SOBRE O CONCERTO

Em Sinatra For You, Fred Mayrink volta aos anos dourados da música norte-americana e canta 16 clássicos do artista considerado dono de uma das melhores vozes de todos os tempos, como Fly Me to The Moon, Let Me Try Again, My Way, I´ve Got You Under my Skin, Fly With Me, I Get a Kick Out of You e Strangers in the Night.

Além do repertório, o show - acompanhado do quarteto da Rio Jazz Orchestra - revela curiosidades sobre a vida pessoal e artística do cantor que ficou mundialmente conhecido como A Voz.

O ator e diretor global ainda se apresenta neste domingo, 23, no Teatro do Copacabana Palace. Em entrevista à CARAS Brasil, ele anunciou a sequência do concerto.

“A ideia é que terminando a novela, eu comece uma turnê com esse show. Já tenho, em dezembro, uma apresentação marcada em Belo Horizonte Então, a agenda está começando a ser fechada agora, porque dependo também desse espaço da novela. Ela terminando, que é um trabalho que amo fazer, começo a minha história com a música”, conta.

