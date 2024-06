Daniel Rangel, de Família É Tudo, se surpreende com Fred Mayrink cantando Sinatra: ‘Ainda mais fã’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Daniel Rangel, de Família É Tudo, elogia performance de Fred Mayrink e fala sobre seu personagem na trama da Globo

Daniel Rangel (28), o Guto de Família é Tudo, foi conferir a performance de Fred Mayrink, diretor artístico da novela das sete da TV Globo, na noite da última sexta-feira, 21, no Teatro do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. No palco, o artista “encarna” Frank Sinatra (1915-1998), no concerto Sinatra For You, onde interpreta 16 canções do dono de uma das melhores vozes de todos os tempos. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator elogia o trabalho de Mayrink. "Ainda mais fã", diz.

“Nossa, Sinatra é tudo! Que showzaço, emocionante! Quero voltar com minha mãe, com minha avó. Showzaço, todo mundo tem que ver”, ressalta Rangel, acrescentando que foi a primeira vez que assistiu o diretor cantando em um show. “Só o assisti pelos vídeos que ele posta no Instagram; assim, um pedacinho, né? Mas o show completo eu ainda não tinha assistido, estava muito ansioso para ver. E o Fred é incrível. Sou agora ainda mais fã dele, já conheci o lado dele diretor e agora vendo ele no palco (...) Lindo demais”, fala.

É a segunda vez que o ator trabalha em novelas com Mayrink. “A primeira vez, foi em Salve-se Quem Puder, no meio da pandemia. E aí, agora, em Família É Tudo”, conta Rangel, que também comenta sobre o sucesso de seu personagem. “Estou feliz demais”, confessa.

“O personagem é um presente! É clichê falar isso, mas têm personagens que realmente a gente fala: Esse é presente. E o Guto é um desses personagens. Estou muito feliz, me divertindo muito em cena, aprendendo muito com a Grace (Gianoukas), o (Gabriel) Godoy, que já é um gênio, fez vários trabalhos na comédia, com a Daphne (Bozaski), Thiago (Martins) (...) Não dá nem pra nomear um só porque é um elencaço, né? Estou muito feliz”, finaliza.

SINATRA FOR YOU

Em Sinatra For You, Fred Mayrink volta aos anos dourados da música norte-americana e canta 16 clássicos do artista considerado dono de uma das melhores vozes de todos os tempos, como Fly Me to The Moon, Let Me Try Again, My Way, I´ve Got You Under my Skin, Fly With Me, I Get a Kick Out of You e Strangers in the Night.

Além do repertório, o show - acompanhado do quarteto da Rio Jazz Orchestra - revela curiosidades sobre a vida pessoal e artística do cantor que ficou mundialmente conhecido como A Voz.

O ator e diretor global ainda se apresenta neste sábado, 22, e domingo, 23, no Teatro do Copacabana Palace. Em entrevista à CARAS Brasil, ele anunciou a sequência do concerto.

“A ideia é que terminando a novela, eu comece uma turnê com esse show. Já tenho, em dezembro, uma apresentação marcada em Belo Horizonte Então, a agenda está começando a ser fechada agora, porque dependo também desse espaço da novela. Ela terminando, que é um trabalho que amo fazer, começo a minha história com a música”, conta.

ASSISTA AO VÍDEO DA ENTREVISTA: