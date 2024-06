Fred Mayrink anuncia sequência de concerto de Frank Sinatra: 'Trilha sonora da minha vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fred Mayrink, diretor artístico de Família É Tudo, fala da responsabilidade de interpretar canções de Frank Sinatra e anuncia sequência

Fred Mayrink, diretor artístico de Família É Tudo, novela das sete da TV Globo, reestreou o espetáculo Sinatra For You, na noite da última sexta-feira, 21, no Teatro do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Vários famosos prestigiaram o artista. A CARAS Brasil marcou presença no concerto e bateu um papo com ele, que anuncia a sequência do projeto e fala da responsabilidade de interpretar canções de Frank Sinatra (1915-1998), considerado dono de uma das melhores vozes de todos os tempos, o que lhe rendeu o apelido A Voz. "Trilha sonora da minha vida", revela.

O ator e diretor global volta aos anos dourados da música norte-americana na produção. No total, são 16 canções de Sinatra que marcaram sua carreira pelo mundo, como Fly Me to The Moon, Let Me Try Again, My Way, I´ve Got You Under my Skin, Fly With Me, I Get a Kick Out of You e Strangers in the Night.

Mayrink já se apresentou com o espetáculo no ano passado. “Foi um show lindo, com a Rio Jazz Orchestra, na formação grande. E aqui, em Copa, a gente fez um mais intimista, dentro desse teatro belíssimo, que é o Teatro Copacabana Palace. É um show feito, agora, com um quarteto, mas com o mesmo repertório, com a mesma emoção das grandes letras, das inesquecíveis músicas interpretadas por Frank Sinatra”, conta.

O artista revela o que é mais difícil na hora de “encarnar” Sinatra no palco. “É muita responsabilidade cantar esse repertório. Então, me preparo muito para fazer esse show, mesmo na loucura da novela, com um ritmo alucinante de trabalho. Fazer esse show tem um lugar muito especial para mim, porque, primeiro, sou apaixonado por esse repertório. Ouvi Sinatra pela primeira vez com 18 anos. E Sinatra, posso dizer, é a trilha sonora da minha vida. Então, pisar no palco e cantar, fazer essa homenagem a Sinatra, para mim é algo que me deixa muito feliz”, confessa.

No total, são 16 canções de Sinatra que marcaram sua carreira pelo mundo - Roberto Filho/Brazil News

Fred Mayrink trabalha na Globo há 28 anos; cerca de 20, como diretor artístico. “Alma Gêmea, Chocolate com Pimenta (...) Fiz muitas novelas legais. E hoje assino a direção artística de Família é Tudo. É um trabalho que sou apaixonado também, me encanta profundamente. E eu digo que fazer esse show me abastece com criatividade, com energia para continuar trabalhando e levar esse carinho todo que recebo aqui, nesse show, para dentro do meu trabalho também na televisão”, ressalta.

O artista destaca que nunca pensou em levar o projeto Sinatra For You para o audiovisual. “Acho que sou tão tomado pelo trabalho audiovisual das novelas, que não cheguei a pensar no audiovisual. Esse projeto nasceu como um show mesmo para o palco, para um espaço de um teatro, ou de uma casa de show, mas ele já nasceu com esse intuito de subir num palco e cantar”, explica.

Mayrink ainda se apresenta neste sábado, 22, e domingo, 23, no Copacabana Palace, e revela que pretende percorrer o país com uma turnê. “A ideia é que terminando a novela, eu comece uma turnê com esse show. Já tenho, em dezembro, uma apresentação marcada em Belo Horizonte Então, a agenda está começando a ser fechada agora, porque dependo também desse espaço da novela. Ela terminando, que é um trabalho que amo fazer, começo a minha história com a música”, conta.

ASSISTA AO VÍDEO DA ENTREVISTA: