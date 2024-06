Xuxa manda recado para Eliana após anúncio de contratação pela Globo

Após a Globo confirmar a contratação de Eliana Michaelichen, Xuxa fez questão de desejar boas-vindas e mandar um recado para a amiga

Nesta quinta-feira, 27, a Globo confirmou a contratação de Eliana Michaelichen. Após encerrar um ciclo de 15 anos no SBT, a apresentadora anunciou a novidade em uma publicação no Instagram. E Xuxa fez questão de desejar boas-vindas e mandar um recado para a amiga.

"A Li é uma vencedora. Está pronta para o que der e vier. Tenho certeza de que tudo o que ela venha a fazer, ela vai dar o seu melhor. Espero muito ouvir aquela risada 'estranha' dela muitas vezes. Quero muito vê-la feliz e levando felicidade pra todos. Espero agora poder vê-la mais, abraça-la mais e dizer pessoalmente sem palavras o quanto a quero bem e torço por ela", disse a rainha dos baixinhos ao GShow.

Outros famosos também comemoraram a novidade

Nos comentários da publicação de Eliana, Luciano Huck e Ana Maria Braga também comemoraram a novidade e aproveitaram para convidá-la para seus programas. "Seja muito bem-vinda. Que seja o começo de um ciclo de felicidade e realizações. O Domingão te espera", escreveu Huck."Que linda! Bem-vinda. Amei essa notícia. Vou te ligar. Já vou preparar a mesa", disse a apresentadora, que se referiu ao café da manhã que toma com convidados no Mais Você.

Marcos Mion também se mostrou feliz com a novidade. "Quantas noites a gente passou conversando e eu sempre falei: 'Calma! É só uma questão de tempo porque é uma contratação óbvia!'. Você é uma das melhores e maiores da história da TV brasileira e é aqui que você tem que estar! Vem logo! Adorei ver o crachazola sendo perpetuado".

Eliana no Fantástico

No Fantástico deste domingo, 30, a loira falará sobre os projetos que vai comandar na emissora e sobre o novo momento da carreira na TV. Vale lembrar que Eliana se despediu do SBT no último domingo, 23, com uma edição especial do Programa Eliana e também uma homenagem no Programa Silvio Santos.