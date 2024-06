Viúva de Chrystian faz homenagem uma semana após a morte dele

Viúva de Chrystian, Key Vieira comove com homenagem para o marido apenas uma semana após a morte dele: ‘Meu eterno amor'

Viúva de Chrystian, Key Vieira comoveu seus seguidores ao fazer uma homenagem para o marido. Na noite de quarta-feira, 26, a morte do cantor completou uma semana e ela fez questão de marcar a data triste com uma lembrança do amor deles.

Key fez um vídeo no feed do Instagram com imagens do casal em momentos de alegria e de trocas de carinhos. Nas fotos, eles apareceram sorridentes e até em uma foto antiga do casamento deles.

Na legenda, ela disse: “Voa sob o céu azul, meu eterno amor”. Além disso, ela mostrou uma foto de Chrystian na frente de uma painel com asas nos stories do Instagram.

Chrystian faleceu no dia 19 de junho em um hospital de São Paulo. Ele tinha sido internado horas antes da morte. A causa da morte foi descrita pelo hospital como choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades.

Post de Key Vieira sobre Chrystian - Foto: Reprodução / Instagram

Post de Key Vieira sobre Chrystian - Foto: Reprodução / Instagram

Post de Key Vieira sobre Chrystian - Foto: Reprodução / Instagram

Post de Key Vieira sobre Chrystian - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key vieira (@keyvieira)

A morte de Chrystian

O cantor Chrystian faleceu aos 67 anos na noite de quarta-feira, 19, após ter sido internado às pressas no mesmo dia. A causa da morte foi choque séptico em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades, informou o Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo.

O artista iniciou na carreira musical ainda na infância e era conhecido pelo nome de Zezinho. Anos depois, ele assumiu o nome artístico de Chrystian e fez sucesso ao cantar músicas em inglês. Na década de 1980, ele formou dupla com seu irmão, Ralf, e os dois conquistaram os fãs com seus sucessos na música sertaneja. A dupla chegou ao fim alguns anos antes da morte de Chrystian.

Em seus últimos meses de vida, o cantor foi diagnosticado com rim policístico. Ele iria passar por um transplante de rim em 2023, mas a cirurgia teve que ser adiada por causa de um problema cardíaco dele. O transplante estava agendado para o segundo semestre de 2024, mas ele não resistiu. Ele iria receber o órgão de sua esposa.