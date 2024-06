Lucy Ramos relembra Fred Mayrink como Frank Sinatra em Alma Gêmea

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucy Ramos, no ar em Família É Tudo, relembra novela em que Fred Mayrink canta Frank Sinatra e fala do marido Thiago Luciano

Lucy Ramos (41) marcou presença no espetáculo Sinatra For You, apresentado por Fred Mayrink, diretor artístico de Família é Tudo; trama da TV Globo em que dá vida a vilã Paulinha Monteiro. O concerto foi realizado na noite da última sexta-feira, 21, no Teatro do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Em entrevista à CARAS Brasil, ela conta que já conhecia o lado cantor do artista, que dirigiu grandes novelas como Alma Gêmea e Chocolate com Pimenta.

“Eu já conhecia, já sabia. Queria muito vir, mas estava em São Paulo, (e o concerto) sempre acontecendo aqui no Rio. Inclusive, o Fred, ele cantou Sinatra em Alma Gêmea e o meu marido, Thiago Luciano, fez Alma Gêmea”, destaca.

Thiago Luciano (44) interpretou o personagem Ivan na novela de Walcyr Carrasco (72), exibida originalmente em 2005 e que está sendo reprisada atualmente. Ele não trabalha mais como ator de novelas, mas continua no meio artístico como diretor e roteirista de filmes e séries.

Nos últimos anos, ele dirigiu e roteirizou os longas Fica Mais Escuro Antes do Amanhecer (2018), que está na O2 Play, e O Segundo Homem (2022), no Star+. Além de Alma Gêmea, Thiago Luciano fez outras três ovelas na TV Globo: O Profeta (2006), Ciranda de Pedra (2008) e Morde & Assopra (2011).

SINATRA FOR YOU

Em Sinatra For You, Fred Mayrink volta aos anos dourados da música norte-americana e canta 16 clássicos do artista considerado dono de uma das melhores vozes de todos os tempos, como Fly Me to The Moon, Let Me Try Again, My Way, I´ve Got You Under my Skin, Fly With Me, I Get a Kick Out of You e Strangers in the Night.

Além do repertório, o show - acompanhado do quarteto da Rio Jazz Orchestra - revela curiosidades sobre a vida pessoal e artística do cantor que ficou mundialmente conhecido como A Voz.

O ator e diretor global ainda se apresenta neste sábado, 22, e domingo, 23, no Teatro do Copacabana Palace. Em entrevista à CARAS Brasil, ele anunciou a sequência do concerto.

“A ideia é que terminando a novela, eu comece uma turnê com esse show. Já tenho, em dezembro, uma apresentação marcada em Belo Horizonte Então, a agenda está começando a ser fechada agora, porque dependo também desse espaço da novela. Ela terminando, que é um trabalho que amo fazer, começo a minha história com a música”, conta.

