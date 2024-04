Depois de Beatriz, Globo escala Alane para promover emissora com publicidade

Alane Dias tem fortalecido popularidade nas redes sociais após o BBB 24 e já tem atraído olhares da TV Globo

Alane Dias (24) já está dando os primeiros passos desde sua saída do BBB 24. Apontada como uma das participantes mais promissoras do reality show, a paraense está seguindo os mesmos passos de Beatriz dentro da TV Globo e se tornando uma certa queridinha quando o assunto é publicidade.

Nesta quarta-feira, 24, ela foi escalada pela TV Globo para divulgar a emissora em Fortaleza, no Ceará. Na ocasião, ela esteve no Gexperiêncie, evento o qual a emissora organiza para promover programas de sua programação como o Big Brother Brasil e o The Masked Singer.

“Gente, fui convidada pela @tvglobo para conhecer o Gexperience, ele chegou em Fortaleza e claro que eu fui conhecer essa experiência imersiva no universo que o Brasil ama. São vários cenários que a gente só via na telinha e agora podemos estar dentro deles. Juro que vocês não vão se arrepender de visitar”, escreveu ela.

Com quase 5 milhões de seguidores no Instagram, Alane é uma das participantes do BBB 24 que mais conquistaram fãs ao longo da temporada. A fama conquistada pela atriz e bailarina foi tanta, que ela conseguiu assinar um contrato com a BPBCom, mesma empresa que agencia a carreira de Anitta e Juliette.

Vale destacar que, Beatriz Reis também chegou a ser chamada pela Globo para fazer publicidades para a emissora. Pouco depois de sair do confinamento, ela foi chamada para divulgar o Fantástico e também se divertiu gravando um vídeo sobre as novas novelas da platinada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por alane dias 🪷 (@alane)

ALANE TEM SONHO DE SER ATRIZ DA GLOBO

Durante participação no programa Mais Você, Alane confessou para Ana Maria Braga que seu maior sonho é atuar em uma novela da TV Globo. Ao ser questionada sobre onde se imagina daqui a um ano, ela foi objetiva e confirmou que adoraria estar passeando pelos corredores da emissora.

Leia também: BBB 24: Fora da casa, MC Bin Laden abre o jogo sobre mágoa de Davi

“Eu me vejo daqui dos corredores da Globo com vários papéis de roteiro na mão, decorando falas, falando: ‘Meu Deus, a novela, a cena, vou fazer agora’. O que eu mais sonho e deito antes de dormir e penso é na minha carreira de atriz, é o meu maior sonho”, relatou ela, que ainda completa: "Eu me vejo daqui um ano trabalhando como atriz, daqui 10 anos trabalhando como atriz, enquanto eu estiver viva fazendo arte, que é o que pulsa no meu coração e o que transborda em mim”.